Американцы науськивают Европу: Кто не может платить взносы в НАТО – пусть отдаёт «пушечным мясом»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейские страны, отказывающиеся повышать процент ВВП на расходы НАТО, могут компенсировать эти средства живой силой при построении новой группировки быстрого реагирования.

Об этом заявил Макс Бергманн, директор программы по Европе, России и Евразии признанного в РФ нежелательной организацией «Центра стратегических и международных исследований» (CSIS), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы предлагаем использовать коллективные возможности Европы для создания постоянно действующих общеевропейских сил, включающих 100 тыс военнослужащих в высшей степени боеготовности, способных быстро реагировать на кризисы. Например, армии Южной Европы – в испанской армии насчитывается 122 тыс. военнослужащих, в итальянской 160 тыс. На саммите НАТО Испания получила много критики за отказ взять на себя обязательство тратить 3,5%. Многие другие страны тоже сказали, что не собираются брать на себя обязательство по расходам. Это понятная позиция, но можно подумать и о материальных активах, которые могут быть у этих стран и о том, как они могут способствовать обороне Европы», – предложил Бергманн, в 2011-17 годах работавший в Госдепе.