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Официальные представители США проигнорировали 80-летие операции «Халиард – Воздушный мост», в ходе которой с августа по декабрь 1944 года бойцы белой «Югославской армии на Родине» вызволили из немецкого тыла 417 военных пилотов союзников, 343 из которых были американцами.

Торжественная церемония прошла в Боляниче близ Добоя в Республике Сербской, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На поминальных мероприятиях присутствовали президент Республики Сербской Милорад Додик, представитель президента Сербии Джордже Тодоров, министр труда, защиты ветеранов и инвалидов РС Даниэль Эгич и министр юстиции РС Милош Букейловича.

Они возложил венки в память о героизме и жертвенности военнослужащих «Югославской армии на Родине» при спасении летчиков-союзников в ходе операции «Халлиард». При этом никого из представителей США и других западных стран на церемонии не было.

«Невероятно, чтобы они таким образом демонстрировали свое бессилие или высокомерие. То, что они теперь на стороне тех, кто когда-то здесь сбивал самолеты, – это уже другой вопрос и прецедент определённой политики. Но не быть там, чтобы отдать дань уважения людям, которые пожертвовали собой и спасли американцев – это за гранью человеческой морали», – прокомментировал позицию США президент Республики Сербской Милорад Додик.

Додик подчеркнул важность памяти об этих событиях, дабы почтить память предков, боровшихся с фашизмом, в то время, как их близкие соседи встали на его сторону. Он подчеркнул, что у сербов были две освободительные армии – красная «Народно-освободительная армия» и белая «Югославская армия на Родине» под командованием генерала Дражи Михайловича, который за эти и другие операции был награжден высшим руководством США.

Президент РС отметил, что это означает, что сербы всегда были на правильной стороне истории, человечества, своего отношения к важнейшим ценностям цивилизации.

В ходе боевых вылетов на территорию, оккупированную гитлеровцами, авиация союзников потеряла до 350 бомбардировщиков, но несколько сотен пилотов остались живы. Их приютили сербские крестьяне, которые, несмотря на то, что немецкая оккупационная администрация и местные коллаборационисты давали высокую цену за их головы, не выдавали их, прятали у себя.

В ходе операции «Хилиард – Воздушный мост» по вызволению западных пилотов более десятка бойцов «Югославской армии на Родине», которых в народе звали «четники», погибли.

Впоследствии союзное командование «отблагодарило» их бомбардировками оккупированного немцами Белграда с апреля по сентябрь 1944 года, в результате которых пострадало в основном мирное сербское население – порядка пяти тысяч горожан.