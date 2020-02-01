Американцы не позволят грекам отменить признание ПЦУ

01.02.2020, Киев, Игорь Петров

Греция в нынешних условиях слишком зависима от США, чтобы подконтрольная государству Элладская церковь отменила свое сомнительное решение о признании ПЦУ.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил киевский политолог Сергей Белашко, комментируя предстоящий судебный процесс в Греции об отмене признания ПЦУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В Греции церковь не отделена от государства, она очень зависима от него. Священники там фактически являются госслужащими. Поэтому Элладская Церковь не может ссориться с государством и живет по его законам.

С другой стороны, эти законы адаптированы под церковь. В той же Конституции четко прописано, что православие является духовной основной Греческой республики. Все депутаты греческого парламента приносят присягу на Библии, а не на Конституции, – за исключением мусульман, которых в этом созыве было трое.

Поскольку Государственный совет, куда хочет обогатиться «Панэллинский православный союз», является частью политической элиты, исход этого обращения очень во многом зависит от позиции властей.

Честно говоря, я сильно сомневаюсь, что нынешнее греческое руководство пойдет на такой демарш в отношении американцев, учитывая непростую геополитическую обстановку в Восточном Средиземноморье.

На кипрском шельфе нашли запасы газа, на разные месторождения этого района претендуют и Турция, и Греция, и Израиль и Египет. Плюс еще эта история с установлением морской границы Турции и Ливии, которая будет проходить между Критом и Кипром, то есть Кипр фактически отсекается от Греции. Греки уже начали усиливать военные гарнизоны на островах у турецкого побережья, на что Турция ответила категорическим протестом. Греция уже вела консультации с партнерами по НАТО.

Не думаю, что в такой ситуации греческое государство примет решение о пересмотре признания украинской автокефалии.

Хотя само признание, по понятным причинам, не встретило единодушного одобрения в само Элладской церкви. Его поддерживали фактически только лишь 2-3 епархии. Поэтому, собственно, и не были соблюдены все необходимые процедуры потому что, если бы проводили с учетом всех процедур, то с большой вероятностью голосов не хватило бы, и решение не было бы принято. И решение протянули таким вот полулегитимным путем. Я подозреваю, что оно протягивалось с ведома и при одобрении светских властей», – сказал Белашко.

Как сообщалось, греческая неправительственная организация «Панэллинский православный союз» намерена обратиться в Государственный совет Греции (исполняющий функцию Верховного суда) с обжалованием решения Элладской церкви о признании украинской автокефалии.

Союз требует, чтобы решение Архиерейского Собора ЭПЦ, принятое 12 октября 2019 года, было отменено.

По словам представителей НГО, Собор действовал без учета законов Греции. В частности статьи 19 Постановления №1/1977 (о процедурах Архиерейского сбора Церкви Греции).

Нарушение заключается в том, что во время этого собора не проводилось голосование (тайное или открытое) и решение не было поддержано большинством голосов (2/3), как того требует закон. При этом, несмотря на то, что протокол заседания был заверен Собором, письменное решение до сих пор не опубликовано.

Если Государственный совет объявит решение епископов незаконным, поддержка Грецией автокефалии «ПЦУ» может быть пересмотрена. По информации Союза, слушания по апелляции должны состояться 6 марта 2020 года.