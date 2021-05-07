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07.05.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, США, Украина
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Американцы не желают оказывать Украине серьезную помощь

Новости УкраиныВизит госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину не принес для нее ничего хорошего. Об...

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину не принес для нее ничего хорошего.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил перебравшийся в США бывший советник президента России Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Илларионова, фактические дела США показывают, что поддержка Украины уменьшается и до этой страны новому руководству Штатов нет дела.

«Единственный реальный, осязаемый результат – это сам визит, и больше ничего. Я обратил бы внимание на то, что сейчас в Конгрессе США рассматривается законопроект, называется «Акт партнерства с Украиной по вопросам безопасности». Это довольно серьезный законопроект, который начат был еще республиканцами в прошлом году, сегодня он проходит комиссии и комитеты Конгресса. В нем есть восемь пунктов оказания помощи Украине.

Некоторое время тому назад Атлантический совет подготовил специальную программу помощи Украине, прежде всего в области безопасности. Эта программа состоит из десяти пунктов. Ваш бывший премьер-министр Арсений Яценюк со своим центром подготовил программу взаимопомощи со стороны США Украине из 12 пунктов. Я лично написал программу из 15 пунктов. Эти программы в чем-то совпадают, в чем-то различаются.

На сегодняшний день, после 100 дней деятельности администрации Байдена ни один из этих пунктов как Конгресса, Атлантического совета, программы Яценюка и моей не выполнен. И сейчас, когда министр рассказывал о результатах переговоров, ни один из этих пунктов не был назван в качестве выполненного и даже обсуждавшегося на уровне, когда можно было бы сказать, что это будет выполнено в ближайшее время.

Я назову один маленький пример – посол США в Украине. Прошло больше 100 дней, он не назначен. Прошлая администрация назначила специального посланника государственного секретаря по связям с Украиной – Курт Волкер, его здесь все знают. Для этого не нужно утверждение Сената и Конгресса. Его можно назначить просто решением того же самого госсекретаря Блинкена. Он не назначен.


Помощь Украине. Конгресс США в прошлом году принял решение о предоставлении помощи в размере 275 миллионов долларов. В начале администрация сказала, что помощь будет представлена в размере 275 миллионов, причем 125 безусловно, 150 с условиями. Месяц спустя министр обороны США сказал, что будет только 125, 150 снято.

Можно продолжать – «Северный поток-2» — это ключевой инструмент, который развязывает Путину руки в его не только гибридной, но и открытой войне против Украины. Возможность «Северного потока-2» — 55 миллиардов кубометров газа в год. Это столько же, сколько прокачивается через ГТС Украины. К августу этого года он может быть закончен. И тогда есть высокая вероятность того, что весь газ будет перенаправлен через «Северный поток-2», Украина потеряет соответствующие деньги, а поддержка со стороны Европы Украины может снизиться», – заявил Илларионов.

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