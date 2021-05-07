Американцы не желают оказывать Украине серьезную помощь

07.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину не принес для нее ничего хорошего.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил перебравшийся в США бывший советник президента России Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Илларионова, фактические дела США показывают, что поддержка Украины уменьшается и до этой страны новому руководству Штатов нет дела.

«Единственный реальный, осязаемый результат – это сам визит, и больше ничего. Я обратил бы внимание на то, что сейчас в Конгрессе США рассматривается законопроект, называется «Акт партнерства с Украиной по вопросам безопасности». Это довольно серьезный законопроект, который начат был еще республиканцами в прошлом году, сегодня он проходит комиссии и комитеты Конгресса. В нем есть восемь пунктов оказания помощи Украине.

Некоторое время тому назад Атлантический совет подготовил специальную программу помощи Украине, прежде всего в области безопасности. Эта программа состоит из десяти пунктов. Ваш бывший премьер-министр Арсений Яценюк со своим центром подготовил программу взаимопомощи со стороны США Украине из 12 пунктов. Я лично написал программу из 15 пунктов. Эти программы в чем-то совпадают, в чем-то различаются.

На сегодняшний день, после 100 дней деятельности администрации Байдена ни один из этих пунктов как Конгресса, Атлантического совета, программы Яценюка и моей не выполнен. И сейчас, когда министр рассказывал о результатах переговоров, ни один из этих пунктов не был назван в качестве выполненного и даже обсуждавшегося на уровне, когда можно было бы сказать, что это будет выполнено в ближайшее время.

Я назову один маленький пример – посол США в Украине. Прошло больше 100 дней, он не назначен. Прошлая администрация назначила специального посланника государственного секретаря по связям с Украиной – Курт Волкер, его здесь все знают. Для этого не нужно утверждение Сената и Конгресса. Его можно назначить просто решением того же самого госсекретаря Блинкена. Он не назначен.

Помощь Украине. Конгресс США в прошлом году принял решение о предоставлении помощи в размере 275 миллионов долларов. В начале администрация сказала, что помощь будет представлена в размере 275 миллионов, причем 125 безусловно, 150 с условиями. Месяц спустя министр обороны США сказал, что будет только 125, 150 снято.

Можно продолжать – «Северный поток-2» — это ключевой инструмент, который развязывает Путину руки в его не только гибридной, но и открытой войне против Украины. Возможность «Северного потока-2» — 55 миллиардов кубометров газа в год. Это столько же, сколько прокачивается через ГТС Украины. К августу этого года он может быть закончен. И тогда есть высокая вероятность того, что весь газ будет перенаправлен через «Северный поток-2», Украина потеряет соответствующие деньги, а поддержка со стороны Европы Украины может снизиться», – заявил Илларионов.