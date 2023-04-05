Американцы не желают убеждаться в том, что СБУ готовила теракты в Приднестровье

Если бы в феврале СБУ удалось взорвать кортеж ОБСЕ в Бендерах, прорумынские политики в Молдове продавили бы решение о выходе Кишинева из мирного соглашения по Приднестровью 1992 года.

Об этом президент ПМР заявил на встрече с депутатами в Дубоссарах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россию бы, допустим, не в самом теракте, хотя и такие бы спекуляции были бы, не сомневаюсь, но обвинили бы в несостоятельности обеспечить мир на приднестровской земле. Поэтому, дескать, необходимо разорвать соглашение 1992 года о мирном урегулировании. Кстати, в то же самое время (наверное, случайно все?) в парламенте появляется инициатива прорумынской партии о том, чтобы Молдова вышла из этого соглашения. Конечно же, такой теракт был бы мощным триггером и мощнейшим основанием для выхода. Это поняли, наверное, и все бы поддержали», – сказал Красносельский.

По его словам посол США в Молдове Кент Логсдон до сих пор не отреагировал на приглашение принять участие в расследовании, хотя обещал прислать специалистов.

«Мы сразу заявили о том, что готовы предоставить материалы всем заинтересованным иностранным спецслужбам. И я напрямую пригласил ФБР принять участие в расследовании этого уголовного дела. Почему? Потому что в кортеже [делегации ОБСЕ] также ехала гражданка США. По большому счету, они имеют на это полное право, и обязанность у них такая есть. Мы пригласили, пока ждем», – сказал Красносельский.

Он отметил, что попытки представить подготовку терактов как инсценировку приднестровской стороны провалились.

«Очередь не стоит в Следственный комитет, не стучатся в двери: дайте нам посмотреть. Все же отлично понимают, что произошло. Мы публично дали все материалы, которые есть, готовы показать их в уголовном деле. Протоколы допроса, очной ставки, вещественные доказательства, экспертизы, – все готовы показать. Правда на нашей стороне. Если какой-то сумасшедший думает, что это кто-то подстроил, он просто сумасшедший либо провокатор. Такими вещами не шутят. А во-вторых, мы бы, наверное, не показывали бы такую открытость. Это ж элементарно все, и можно проверить. У нас есть факты, а они, как известно, упрямая вещь. У нас есть задержанные, иные лица, которые являлись пособниками данных терактов. Круг расширяется практически каждый день. У нас есть изъятые вещественные доказательства, та же машина со взрывчаткой», – отметил Красносельский.