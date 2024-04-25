Американцы недовольны безумными тратами США на украинскую войну

Вадим Москаленко.  
25.04.2024 15:36
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, США, Украина, Финансы


Американское общество устало от многомиллиардных расходов на войны по всему миру и требует от своего руководства объяснить выделение Украине военной помощи.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил внештатный научный сотрудник обслуживающий и обеспечивающий интересы НАТО американского аналитического центра «Атлантический совет», издатель журналов Business Ukraine и Lviv Today Питер Дикинсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американское общество устало от многомиллиардных расходов на войны по всему миру и требует от...

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«Американцы дают Украине оружие, а те, кто против или не уверен, или просто показывают своему электорату, что защищают их интересы, говорят: «Ну хорошо, мы передали оружие, мы против диктатора Путина, это прекрасно. Но каковы цели, чего мы хотим добиться? Какой-то конец предвидится?». Америка воевала в Ираке 15 лет, в Афганистане воевала 22 года. В Америке это называлась бесконечной войной. И американцев очень сильно достали эти события, это была просто огромная дырка, куда шли миллиарды и миллиарды долларов. А результаты вообще какие-то непонятные. Через 22 года Америка вышла из Афганистана», – Дикинсон.

«Понятно, что в Америке сейчас главное требование для любой внешней политики – это объяснить, что мы хотим получить от этого. Американское общество требует достижений от своей внешней политики везде в мире», – подытожил обозреватель.

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