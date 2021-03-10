Американцы негодуют: Санкции не работают, Россия богатеет

10.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Санкции Запада в отношении России неэффективны, а обещанного новым президентом США Джо Байденом усиления давления на РФ не происходит – она продолжает получать миллиарды долларов доходов от нефти, цена на которую растет.

Об этом в эфире интернет-канала «На два слова» заявил капитан 1 ранга ВМС США в отставке, экс-представитель НАТО в РФ Гарри (Юрий) Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, сегодня в отношениях с Россией США действуют не на руку Украине.

«Пока что санкций никаких не ввели, реальных санкций, против 10 человек, которые отравили Навального. Подполковник, полковник, у которых и так в Америке ничего нет, никаких замков, их дети там не учатся, их жены там не живут и родители не лечатся на Западе, поэтому им эти санкции до одного места.

Визы не давать Шойгу, еще разным министрам-силовикам? Да им и так нельзя из России выезжать, им и так запрещено выезжать заграницу из России. Так что в чем эти санкции, что вам визу не дадут и вы не уедете? Им это тоже все до одного места. Если они что-то и хранят на Западе, так это под чьим-то другим именем. Пока что эти все угрозы, но эскалация на Донбассе повышается, солдаты гибнут, раненые.

Ну а цена на нефть – сами видим, что она повышается. Какие санкции? Главная санкция – это цена на нефть. Если нефть обрушивается, то это самый большой удар по России, это просто перекрывает ей кислород. А сейчас у нее кислород идет, опять сыпаться начали миллиарды и миллиарды долларов из-за этой цены.

Ну и «Северный поток» достраивается, нормально все и никаких санкций против него не будет. А так SWIFT не отключат, потому что это будет очень серьезный удар по всей России. Получается, что то, что они говорят – одно, а то, что они делают – совсем не на руку Украине, я считаю», – заявил Табах.