Американцы «обнаружили» на территории Республики Сербской «русские подрывные лагеря»

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Посольство США в Боснии и Герцеговине выступило с официальным заявлением о том, что в Республике Сербской некие русские, связанные с частными военными компаниями, имеют лагерь для подготовки подрывной деятельности. Американцы призвали боснийские власти провести расследование и наказать виновных.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», дипломаты посольства США в БиГ, выступая в эфире пропагандистского «Радио Свободная Европа» – дочки «Радио Свобода» – заявили, что полученная ими информация показывает «в какую сторону движется политика Республики Сербской».

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«Информация о том, что русские, связанные с частными военными группами, управляют лагерем в Республике Сербской для обучения людей с целью подрыва демократических процессов в другой стране-кандидате на вступление в ЕС, вызывают глубокую тревогу. Существование этого лагеря должно быть тщательно расследовано, а лица, ответственные за организацию такой деятельности, должны быть привлечены к ответственности», – заявили американцы.

Отвечая на этот выпад, находящийся сейчас во главе правительственной делегации сербского энтитета БиГ в Казани на саммите БРИКС, президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что ни в одной из частей РС нет подобных лагерей.

«Если это реакция американского посольства на пребывание делегации Республики Сербской на саммите БРИКС, то это очень глупо, потому что ясно, что никакого осмысленного ответа у [посла США в БиГ] Мерфи нет. Единственное, что расстраивает, это то, что посол США Майкл Мерфи расстроился из-за того, что придумал такую глупую ложь», – прокомментировал заявление американцев президент РС.

Ранее Агентство разведки и безопасности Боснии и Герцеговины (OSA) заявило, что располагает информацией о группе лиц из Молдавии, которые «находились в Боснии и Герцеговине в течение последних 90 дней». В МВД Молдавии в свою очередь заявили, что под следствием находятся более сотни молодых граждан страны, прошедших ​​подготовку в России, Сербии и Боснии и Герцеговине и опубликовали видео тренингов, на которых молодежь скандирует «наш язык — русский!», «нет двойному гражданству!», «мы не хотим в Европу», учится делать взрывчатку и использовать дроны.