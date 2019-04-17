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17.04.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, США, Украина
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Американцы осознали, что сглупили с Порошенко

Запад сделал ставку на кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского потому, что нынешний глава государства стал конкурентом США по грабежу Украины.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил бывший киевский журналист Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, с приходом Зеленского дерибан Украины только усилится.

«Зеленский придет, и мы увидим воочию латиноамериканский вариант банановой республики. Американцы пытались это сделать в 2014 году, но они сглупили, усадив в кресло Петра Алексеевича. У него свои интересы, свой бизнес и свои амбиции. У него свои люди. Он стал конкурентом американцам. В плане грабежа страны он стал их жестким конкурентом.

На словах он «бла-бла-бла» за мир и дружбу с США и Европой, а в реальности он их выкидывал отовсюду, откуда можно было выкинуть, чтобы засунуть туда своих людей и начать рубить бабло в свою кассу. Поэтому в данной ситуации американцы пытаются в кресло усадить человека-нуля, человека без экономических интересов», – заявил Ваджра.

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