Американцы осознали, что сглупили с Порошенко

17.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Запад сделал ставку на кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского потому, что нынешний глава государства стал конкурентом США по грабежу Украины.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил бывший киевский журналист Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам эксперта, с приходом Зеленского дерибан Украины только усилится.

«Зеленский придет, и мы увидим воочию латиноамериканский вариант банановой республики. Американцы пытались это сделать в 2014 году, но они сглупили, усадив в кресло Петра Алексеевича. У него свои интересы, свой бизнес и свои амбиции. У него свои люди. Он стал конкурентом американцам. В плане грабежа страны он стал их жестким конкурентом.

На словах он «бла-бла-бла» за мир и дружбу с США и Европой, а в реальности он их выкидывал отовсюду, откуда можно было выкинуть, чтобы засунуть туда своих людей и начать рубить бабло в свою кассу. Поэтому в данной ситуации американцы пытаются в кресло усадить человека-нуля, человека без экономических интересов», – заявил Ваджра.