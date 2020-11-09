Американцы отказались от терминала СПГ в Европе из-за «Северного потока-2»

09.11.2020, Москва, Елена Острякова

Инвестор строительства терминала для приема американского сжиженного газа в Европе отказался от этого проекта. Отказ косвенно свидетельствует о том, что российский газопровод «Северный поток-2» все-таки будет достроен.

Об этом в своем телеграм-канале написал политолог Александо Сосновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подзабыли про Северный Поток-2, а между тем счет стал 1:0 в пользу России. Инвестор строящегося хаба для сжиженного газа, заявил, что не видит смысла дальше инвестировать в пустой проект. Какова судьба недостроя, пока неясно, но это именно тот хаб, куда Байден собирался американский газ закачивать. Ждем-с», – написал Сосновский.

Ранее о том, что «Газпром» может закончить строительство газопровода «Северный поток-2» уже в конце 2020 года, заявлял эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Об этом свидетельствует тот факт, что Евросоюз не стал вводить против этого проекта санкции в связи с «отравлением» оппозиционного российского блогера Алексея Навального.

В октябре трубоукладочное судно «Академик Черский», простоявшее несколько месяцев в порте Мукран, вышло в море. Юшков прогнозирует, что газопровод будет запущен во 2-3 квартале 2021 года.