05.07.2021,

Москва, Олег Кравцов

 
Дзен, ООН, Политика, Россия, США
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«Американцы откровенно мухлюют» – российский дипломат

Вопреки взятым на себя перед ООН обязательства Соединенные Штаты не выдают визы представителям российской...

Вопреки взятым на себя перед ООН обязательства Соединенные Штаты не выдают визы представителям российской делегации в этой организации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. 

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Издание обратило внимание, что ранее США отказали в визах некоторым членам российской делегации в ООН и поинтересовалось, не ожидаются ли проблемы при поездке в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генассамблеи.

«Конечно, ожидаются. Это одна из тем, которые обсуждались на саммите в Женеве. После встречи президентов России и США еще наверняка будет несколько раундов экспертных переговоров по нашим двусторонним отношениям, надеемся, что на них удастся достичь прогресса», – сказал Полянский.

При этом он обратил внимание, что США обязаны выдавать визы в соответствии с соглашением, которое было заключено штаб-квартирой ООН со страной пребывания.

«Но они откровенно мухлюют, прикрываются какими-то неоднозначными положениями о безопасности. Мы постоянно подталкиваем Секретариат ООН к тому, чтобы они этот вопрос с американцами обсуждали; обсуждения идут, американцы вроде слушают аргументы ООН, но каких-то улучшений мы не видим. Нашу команду в Нью-Йорке США безосновательно вписывают в общую канву российско-американских отношений. Это не только с нами происходит — такое случается с Ираном, Сирией, Кубой и другими странами, которые американцам не по нраву», – отметил дипломат.

По его словам, в рамках ООН Россия не может уже несколько месяцев, а то и лет провести ряд мероприятий из-за недопуска экспертов из РФ.

«Американцы понимают, что всё это некрасиво. У них наверняка есть интерес эту проблему решить. Но как это сделать без потери лица, наверное, они еще пока не придумали. Мы надеемся, что если все будет идти к неделе высокого уровня, в нормальном или приближенном к нормальному формате, они сделают для себя какие-то выводы, и ситуация, которая была два года назад, не повторится. Время еще есть, и поскольку лидеры государств дали в Женеве прямое поручение с этим вопросом разобраться, возможность того, чтобы ситуация стала иной, тоже существует», – надеется Полянский.

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