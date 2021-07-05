«Американцы откровенно мухлюют» – российский дипломат

Вопреки взятым на себя перед ООН обязательства Соединенные Штаты не выдают визы представителям российской делегации в этой организации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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Издание обратило внимание, что ранее США отказали в визах некоторым членам российской делегации в ООН и поинтересовалось, не ожидаются ли проблемы при поездке в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генассамблеи.

«Конечно, ожидаются. Это одна из тем, которые обсуждались на саммите в Женеве. После встречи президентов России и США еще наверняка будет несколько раундов экспертных переговоров по нашим двусторонним отношениям, надеемся, что на них удастся достичь прогресса», – сказал Полянский.

При этом он обратил внимание, что США обязаны выдавать визы в соответствии с соглашением, которое было заключено штаб-квартирой ООН со страной пребывания.

«Но они откровенно мухлюют, прикрываются какими-то неоднозначными положениями о безопасности. Мы постоянно подталкиваем Секретариат ООН к тому, чтобы они этот вопрос с американцами обсуждали; обсуждения идут, американцы вроде слушают аргументы ООН, но каких-то улучшений мы не видим. Нашу команду в Нью-Йорке США безосновательно вписывают в общую канву российско-американских отношений. Это не только с нами происходит — такое случается с Ираном, Сирией, Кубой и другими странами, которые американцам не по нраву», – отметил дипломат.

По его словам, в рамках ООН Россия не может уже несколько месяцев, а то и лет провести ряд мероприятий из-за недопуска экспертов из РФ.

«Американцы понимают, что всё это некрасиво. У них наверняка есть интерес эту проблему решить. Но как это сделать без потери лица, наверное, они еще пока не придумали. Мы надеемся, что если все будет идти к неделе высокого уровня, в нормальном или приближенном к нормальному формате, они сделают для себя какие-то выводы, и ситуация, которая была два года назад, не повторится. Время еще есть, и поскольку лидеры государств дали в Женеве прямое поручение с этим вопросом разобраться, возможность того, чтобы ситуация стала иной, тоже существует», – надеется Полянский.