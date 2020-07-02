Американцы отжали у меня «Революцию роз» в Грузии – российский политтехнолог

02.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Грузинскую «Революцию роз» изначально готовили российские политтехнологи для того, чтобы привести к власти в Тбилиси лояльных Москве политиков.

Об этом в интервью журналистке Надежде Стрелец рассказал бывший политконсультант либералки Ксении Собчак, политтехнолог Алексей Ситников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Финансировал грузинское направление Николай Аксёненко, потому что ему нужно было иметь прямой канал связи с любой грузинской властью, потому что наши железные дороги в Армению идут через Грузию. И нельзя было допустит блокирования наших железных дорог, чтобы грузинские железные дороги не перевозили наши грузы до Армении, чтобы не изолировалась Армения.

Это было решение Путина, и он с Аксёненко попросил меня заниматься Грузией. И когда Шеварднадзе вдруг начал перекрывать железные дороги и вставлять палки в колёса Зурабу, то мне была поставлена задача моим клиентом Аксёненко: «Ребята, нам перекрывают железную дорогу, нам надо помочь Зурабу, чтобы всё было хорошо и в России, и в Армении, и в Грузии».

И мы тогда начали процесс, который закончился грузинской «Революцией роз». Но когда мы уже вывели народ на улицы и подняли этот протест, то в России уже не было – ни Аксёненко, ни Ельцина», – сказал он.

Алексей Ситников утверждает, что именно после этого на грузинской сцене появились США, которые привели своего ставленника – Михаила Саакашвили, и, отодвинув оставшихся без поддержки политиков, захватили в Тбилиси власть.

«И мы готовили в Грузии Нино Бурджанадзе на президента, и всё шло хорошо, но когда народ уже выходил на улицы, и Зураб с Нино приехали в Москву – с ними просто никто не встретился. Ни министр иностранных дел, ни президент, ни заказчик моих проектов Аксёненко. И они вернулись, а им нужны были и деньги, и поддержка.

И вот тогда появились американцы. Только тогда. И они привели Мишу, и они вынуждены были на него согласиться, хотя Миша был десятым человеком в штабе.

И за счёт того, что у американцев был спецназ, они Михаилу дали этот спецназ, и он захватил парламент. Захватив парламент, вышел на митинг, который мы собирали под Нино и Зураба, но все каналы мира показывали только Мишу», – утверждает политтехнолог.