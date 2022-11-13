Американцы перейдут «грань» с авиацией, и начнётся Третья мировая – эксперт

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Новости Украины

Преимущество в конвенциальном оружии у стран НАТО, по сравнению с Россией, очевидное, однако после выхода за территорию Украины дальнейший ход войны непредсказуем, поскольку никто не знает реакцию простых европейцев, когда «Кинжалы» ударят по территории Германии или Польши.

Об этом в интервью каналу «Ваши новости» заявил российский политтехнолог Марат Баширов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперта спросили, перейдут ли американцы и НАТО в целом «грань с самолётами».

«Мне кажется, перейдут. Огромный американский авианосец через несколько дней «заякорится» где-то около Великобритании, и там на борту порядка 120 самолётов. Для чего они отправили этот авианосец, что они там будут защищать? Конечно, это точка перебазирования этих самолётов куда-то на аэродромы в Европе. Что с этим делать? Они будут сбивать нас, мы будем сбивать их», – сказал Баширов.

«Их преимущество в конвенциальном оружии тотально, если сбросимся в самолётах», – отметил ведущий.

«На самом деле, это угроза развязывания Третьей мировой войны уже не на территории Украины. Но при этом никто ещё не знает, что будет, если наши «Кинжалы» прилетят на территорию Германии или Польши. Как себя там поведёт население? Но это уже тяжёлая фаза этой войны. Пока это ещё «прокси», а там, конечно, будет уже тяжёлый вариант», – ответил политолог.