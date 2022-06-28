Американцы переводят свой ВПК на рельсы длительной войны
Спровоцированный Западом конфликт на территории Украины помог США и НАТО растормозить свои закостеневшие военно-промышленные комплексы.
Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Конечно, я надеюсь, что эта активная фаза закончится через месяц-два. Но это зависит от двух главных факторов. Первый – это то, что мы вам посылаем. Чем быстрей мы вам посылаем на передовую оружие, тем быстрее эта активная фаза закончится. Но второй фактор – может ли Москва произвести нужное количество оружия сейчас.
Мы знаем, что у них есть большие проблемы, особенно потому, что есть запрет на экспорт передовых элементов, которые нужны в их ракетах, артиллерии и танках. И это фактор», – заявил Хербст.
Ведущий возразил, что поставляемого США оружия нет на складах, и американской, как и европейской военной промышленности, тоже нужно время на его производство.
«Это правда. Но вот, почему хорошо, что мы сейчас начинаем планировать на длительную войну. Потому что американский, натовский склад не такой большой. И наша промышленность месяцев шесть тому назад не была готова к производству такого количества оружия, в нужном масштабе. Но сейчас мы начинаем работать над этим. Это важный и хороший фактор», – ответил американец.
Спасибо!
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