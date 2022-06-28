Американцы переводят свой ВПК на рельсы длительной войны

Спровоцированный Западом конфликт на территории Украины помог США и НАТО растормозить свои закостеневшие военно-промышленные комплексы.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, я надеюсь, что эта активная фаза закончится через месяц-два. Но это зависит от двух главных факторов. Первый – это то, что мы вам посылаем. Чем быстрей мы вам посылаем на передовую оружие, тем быстрее эта активная фаза закончится. Но второй фактор – может ли Москва произвести нужное количество оружия сейчас.

Мы знаем, что у них есть большие проблемы, особенно потому, что есть запрет на экспорт передовых элементов, которые нужны в их ракетах, артиллерии и танках. И это фактор», – заявил Хербст.