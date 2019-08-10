Американцы пинками гонят Зеленского к радикальному сценарию

10.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Если президент Украины Владимир Зеленский и его назначенцы в минской переговорной подгруппе не собираются выполнять Минские соглашения, ратифицированные Совбезом ООН, тогда Россия будет обязана признать ЛНР и ДНР.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если украинская власть отказывается от выполнения Минских соглашений, которые утверждены Евросоюзом, мы тогда будем должны, в соответствии с уставом ООН, который требует обеспечение прав человека, защиту жизни людей, в частности, нескольких миллионов проживающих, начать процесс юридического признания ДНР/ЛНР, и после этого подписание с ними военного договора о взаимной помощи.

Я думаю, что это будет правильное совершенно решение. Если Владимир Зеленский хочет такого развития событий, тогда он должен держать своего вот этого провокатора Бессмертного на этом месте, пускай он держит своего военного преступника Авакова – тогда он должен знать, в этом направлении идёт.

Ещё раз повторю: американцы пинками гонят Зеленского по пути военного преступника Порошенко», – подчеркнул Марков.

Обслуживающая киевский режим украинская журналистка, автор российского «Коммерсанта» Янина Соколовская также прокомментировала новость о том, что МВД Украины подготовило 800 спецназовцев для «деоккупации» Донбасса.

«По-моему, это прекрасное решение, потому что мы уже все с вами понимаем, что международных миротворцев мы должёмся ровным счётом никогда. Нам нужны наши миротворцы, люди, которые спокойно, без ажиотажа, подготовлено зайдут и будут общаться с теми, кто пострадал от ваших действий», – заявила Соколовская.