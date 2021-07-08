Американцы планировали создать из украинских карателей ЧВК

08.07.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс планировал создать на Украине частную армию из числа участников карательной операции против республик Донбасса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет журнал Time.

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«Одно из предложений было создать новую частную военную компанию, которая стала бы набирать военных из числа ветеранов продолжающейся войны на востоке Украины. Другая сделка должна была открыть новую фабрику по производству боеприпасов на Украине», – утверждается в публикации.

Издание указывает, что Принс считался близким к президенту США Дональду Трампу. Так, сестра Принса Бетси Девос была назначена при прошлой администарции министром образования США.

Также журнал пишет, что планам создать ЧВК на Украине не удалось осуществиться, поскольку Трамп не переизбирался на второй срок.

Кроме того, Принс предлагал Украине создать консорциум из ведущих авиационных и аэрокосмических компаний, который «будет конкурировать с такими игроками рынка, как Boeing и Airbus».

Отметим, что Blackwater принимала участие в войне в Ираке, была уличена в убийствах мирных жителей, в том числе детей. Сейчас компания называется Academi.