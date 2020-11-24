Американцы подготовили украинскую мотопехотную бригаду к полному уничтожению в Донбассе

24.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина совместно с американскими военными на полигоне во Львовской области готовится вести боевые действия в населенных пунктах.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

В тренировке участвуют военнослужащие отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского и представители оперативно-тактической группы «Иллини» Нацгвардии штата Иллинойс США.

«К нашим услугам – современная база Международного центра миротворчества и безопасности. Здесь все сделано так, чтобы военные могли полностью сосредоточиться на учебе. Очень полезными будут тренировки на учебном комплексе «Бой в городе». Часть хорошо укомплектована. В ней служат воины с высокой мотивацией. Большинство из них в бригаде с 2015 года. Поэтому уверен, мы завершим обучение с новыми знаниями и навыками», – заявил командир бригады Дмитрий Кащенко.

Довольны учениями и его подчиненные – больше всего «боя в городе» ждут танкисты.

«Ближайшие планы: «ведение оборонительного боя танковым взводом», «действия взвода во время штурма населенного пункта», стрельбы штатным выстрелом, ротные тактические учения. Больше всего взвод ждет отработки действий в населенном пункте. Тема очень актуальна, потому что большинство боев в современных войнах проходят в городах и селах, вблизи автомобильных дорог», – добавил командир танкового взвода Назар Штурмак.

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, американские военные «натаскивают» украинских солдат для возобновления военных действий в республиках Донбасса, и Россия должна готовиться к этому вплоть до применения самых жестких мер.

«Очевидно, что они готовятся вести боевые действия в ДНР и ЛНР. Американские инструкторы там ошиваются с 2014-го года. Это стандартная подготовка, которую ведут натовцы, готовя украинскую армию. Нам нужно просто отбомбиться туда хорошенько – пару полков отправить Су-24 или, на худой случай, атомную бомбу кинуть. Третий вариант – это просто держать порох сухим и готовить свои войска к войне», – заявил Шурыгин «ПолитНавигатору».