Американцы поймали команду Зеленского на обмане и потребовали ответа

02.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Американская лоббистская компания Signal Group Consulting, LLC опубликовала отчет о работе, которую она выполнила в интересах Владимира Зеленского.

Об этом сообщает «Голос Америки», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Работы были выполнены в период с 3 апреля по 21 мая. Согласно документам, предоставленным в Минюст США, компания получила за свои услуги гонорар 60 тысяч долларов и возмещение расходов в сумме 9,371 тысяча долларов. Услуги предоставлялись между первым и вторым туром украинских президентских выборов, хотя команда Владимира Зеленского категорически отрицала существование такого контракта.

Тем не менее контракт существовал. Соглашение по регистрационным номером 6661 подписали 3 апреля в апреле 2019 года. Сторонами контракта значатся Signal Group Consulting, LLC и «Владимир Зеленский – Слуга Народу, при посредничестве Маркуса Коэна». Цель соглашения: поднять «имидж» Владимира Зеленского – Слуги Народа.

Деятельность предусматривала организацию программы общественных связей и связей с правительством, представление иностранного клиента американским медиа, организацию медиа интервью, встреч с представителями мозговых центров и экспертами, предоставление стратегических консультаций по медиа США и правительственных отношений.

Примечательно, что встреча представителей Зеленского с американскими лоббистами состоялась 17 апреля, и в этот же день появилось возражение команды Зеленского.

Американцы в приложении о расходах отчитались за ужин в одном из вашингтонских ресторанов на сумму, немалые расходы на такси и лимузин, а последней строкой «консультанты не поленились включить расходы на чашечку кофе в гостинице Sofitel на $ 7,60».

«Голос Америки» поставил следующие вопросы перед президентом Украины следующие вопросы:

– Нанимал ли Владимир Зеленский, прямо или косвенно, Signal Group Consulting для PR и организации встреч в США делегации из Украины?

– Кто участвовал в делегации и какова была цель визита в США?

– Кто оплачивал контракт?

«Учитывая, что Офис Президента Украины декларирует свою открытость, которая «отличает их от старых политических элит», мы надеемся услышать ответы на эти вопросы, – отмечает американское издание. – В апреле, комментируя сообщение о привлечении лоббистов в США, «Команда Зеленского» не только отрицала привлечения «лоббистских компаний или агентств», но и подчеркивала, что в отличие от представителей старых политических сил не ведет «подковерных договоренностей».