Если темпы наступления армии России сохранятся, оборону ВСУ ждёт обвал, заявил президент Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Красноармейск и Димитров полностью окружены. 70% территории Красноармейска находятся в руках ВС России. И наши войска переходят к планомерному уничтожению группировки противника… К Северску наши войска подошли с востока, юга и севера. И 8000 тысяч зданий в городе, 1700 в наших руках. И понятно, к чему там всё идёт. На Харьковском направлении Волчанск почти полностью в наших руках», – сказал Путин.

Он напомнил, что укрепления в Запорожской области строились более десяти лет, но российские войска обходят линию обороны с севера.

«Обходят очень быстрыми темпами, уже подошли к Гуляйполю на 1,5-2 километра. Возьмут, или нет, но точно пойдут дальше. И это может привести к обвалу фронта на этом участке. Если то, что произошло в Купянске, будет происходить и на остальных участках, то сворачивание фронта будет неизбежным», – добавил президент.

Сенатор Дмитрий Рогозин уверен:

«Город Запорожье будет освобождён от украинских фашистов».

Политолог Андрей Коряковцев поясняет: