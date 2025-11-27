«Американцы поймут, когда наши окажутся под Одессой». Путин обрисовал ситуацию на фронте

Максим Столяров.  
27.11.2025 18:21
  (Мск) , Москва
Просмотров: 879
 
Дзен, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Если темпы наступления армии России сохранятся, оборону ВСУ ждёт обвал, заявил президент Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Красноармейск и Димитров полностью окружены. 70% территории Красноармейска находятся в руках ВС России. И наши войска переходят к планомерному уничтожению группировки противника…

К Северску наши войска подошли с востока, юга и севера. И 8000 тысяч зданий в городе, 1700 в наших руках. И понятно, к чему там всё идёт. На Харьковском направлении Волчанск почти полностью в наших руках», – сказал Путин.

Он напомнил, что укрепления в Запорожской области строились более десяти лет, но российские войска обходят линию обороны с севера.

«Обходят очень быстрыми темпами, уже подошли к Гуляйполю на 1,5-2 километра. Возьмут, или нет, но точно пойдут дальше. И это может привести к обвалу фронта на этом участке.  Если то, что произошло в Купянске, будет происходить и на остальных участках, то сворачивание фронта будет неизбежным», – добавил президент.

Сенатор Дмитрий Рогозин уверен:

«Город Запорожье будет освобождён от украинских фашистов».

Политолог Андрей Коряковцев поясняет:

«У Кремля есть понимание: чем упорнее он добивается своих целей сейчас, тем стабильней будет мир потом. Сомнительно, что американцы уже это поняли. Они, вероятно, что-то поймут только тогда, когда наши окажутся под Одессой (на что уже сегодня намекнул экс-премьер Сергей Степашин) или возьмут Краматорск со Славянском и выйдут к Днепропетровску и Запорожью. Только тогда Трамп и начнет действовать не по принципу желаемого, а по принципу действительного».

