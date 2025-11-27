«Американцы поймут, когда наши окажутся под Одессой». Путин обрисовал ситуацию на фронте
Если темпы наступления армии России сохранятся, оборону ВСУ ждёт обвал, заявил президент Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Красноармейск и Димитров полностью окружены. 70% территории Красноармейска находятся в руках ВС России. И наши войска переходят к планомерному уничтожению группировки противника…
К Северску наши войска подошли с востока, юга и севера. И 8000 тысяч зданий в городе, 1700 в наших руках. И понятно, к чему там всё идёт. На Харьковском направлении Волчанск почти полностью в наших руках», – сказал Путин.
Он напомнил, что укрепления в Запорожской области строились более десяти лет, но российские войска обходят линию обороны с севера.
«Обходят очень быстрыми темпами, уже подошли к Гуляйполю на 1,5-2 километра. Возьмут, или нет, но точно пойдут дальше. И это может привести к обвалу фронта на этом участке. Если то, что произошло в Купянске, будет происходить и на остальных участках, то сворачивание фронта будет неизбежным», – добавил президент.
Сенатор Дмитрий Рогозин уверен:
«Город Запорожье будет освобождён от украинских фашистов».
Политолог Андрей Коряковцев поясняет:
«У Кремля есть понимание: чем упорнее он добивается своих целей сейчас, тем стабильней будет мир потом. Сомнительно, что американцы уже это поняли. Они, вероятно, что-то поймут только тогда, когда наши окажутся под Одессой (на что уже сегодня намекнул экс-премьер Сергей Степашин) или возьмут Краматорск со Славянском и выйдут к Днепропетровску и Запорожью. Только тогда Трамп и начнет действовать не по принципу желаемого, а по принципу действительного».
