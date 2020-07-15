Американцы полезли в петлю

15.07.2020, Москва, Олег Кравцов

За последние годы в Соединенных Штатах резко увеличилось количество суицидов среди военнослужащих.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

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«Общее число самоубийств среди ветеранов увеличилось по итогам четырех из пяти последних лет. С 2007 по 2017 год число суицидов среди бывших участников боевых действий подскочило почти на 50%», – цитирует издание Military Times.

Отмечается, что бывшие американские военнослужащие в полтора раза чаще решаются на самоубийство, чем никогда не служившие в армии. Для женщин-военных этот коэффициент еще выше – 2,2.

В целом же проблема суицидов в американском обществе крайне остро стоит не только для бывших военных, но и для страны в целом. Отмечается, что в 2010 году министерство здравоохранения и социальных служб США поставило цель снизить уровень самоубийств с 12,1 до 10,2 случая на 100 тысяч человек к 2020 году.

«Однако эта инициатива с треском провалилась: 30 января этого года национальные центры по контролю и профилактике заболеваний опубликовали статистику, согласно которой в 2018-м с собой покончили более 48 тыс. американцев, что эквивалентно 14,2 случая на 100 тыс. населения. Сведение счетов с жизнью стало десятой самой значительной причиной смерти жителей Соединенных Штатов — в результате суицида погибло больше людей, чем в результате ДТП и убийств», – указывает газета.