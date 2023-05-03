Американцы понимают, что победить Россию невозможно. Конфликт будут морозить – Карасев

Боевые действия на Украине будут заморожены к 2024 году.

Об этом в эфире интернет-канала «Дикий livе» заявил киевский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, к этому подтолкнут выборы, которые должны состояться в России, США и на Украине в следующем году, а также усталость, которая нарастает в западных обществах.

«Американцам надо показать, что они… Они же понимают, что победить Россию невозможно, полностью победить. Ослабить – да, победить – нет. Но задача тоже, мы понимаем, что наша задача – не проиграть. Мы не проиграли, но сегодня никто не победил. Абсолютной победы ни у кого не будет, на это надо как-то американцам выйти, тем более, избирательная кампания, и когда ближе к выборам, а начнутся праймериз в начале 24-го года.

В начале 24-го года, по календарю, выборы в России, в марте, и они будут. Выборы и у нас по календарю, поэтому, думаю, будет затишье, какое-то перемирие, потому что в условиях боевых действий выборы, даже если ты поводишь… ты проводишь выборы, а там беспилотник в этот день прилетает или в Россию, например, на избирательный участок.

Даже, если он сбивается – как это вообще? Не говоря уже о том, что может быть у нас, могут и не только беспилотниками, но и ракетами. Поэтому американцам тоже нужно эту тему закрывать как-то», – считает эксперт.