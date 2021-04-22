Американцы попытались разжечь российско-казахский межнациональный конфликт

22.04.2021, Москва, Александр Ростовцев

23 марта оппозиционные СМИ, отдельные блогеры, а также одиозный проект иноагента «Радио Свобода» «Кавказ.Реалии» начали раскручивать и тенденциозно освещать информацию о межнациональном конфликте на стройке Центра крупнотоннажных морских сооружений ПАО «Новатэк» в селе Белокаменка Мурманской области между российскими кавказцами и гражданами Республики Казахстан.

Подача материала была ориентирована на разжигание межнациональной розни и обострение ситуации не только в Мурманской области, но и в Дагестане, Ингушетии, Чечне и в Казахстане.

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Инцидент стал поводом для визита в начале апреля в Белокаменку генконсула Республики Казахстан в Санкт-Петербурге Бауыржана Досманбетова.

Посетив Белокаменку, где на строительстве крупного инфраструктурного проекта трудятся более тысячи рабочих из Казахстана, и пообщавшись с соотечественниками, генконсул лично убедился, что причиной конфликта стали бытовые разногласия. Согласно показаниям очевидцев, кто-то из рабочих занял в столовой чужое место, в результате чего конфликт перерос в драку, плавно перейдя из помещения на улицу.

Представители чеченской, ингушской и казахской диаспор провели опрос участников потасовки, после чего объявили об исчерпании конфликта в совместном видеообращении.

В двухминутном ролике представители диаспор сообщили, что после драки, произошедшей на бытовой почве, все участники инцидента помирились. Кроме того, они обратились к своим землякам с просьбой не поддаваться на провокации, а также не накалять ситуацию.

По данным местного управления МВД, вброшенная недобросовестными СМИ информация о полученных несколькими участниками потасовки тяжёлых телесных повреждениях не подтвердилась. Помощь пострадавшим была оказана амбулаторно. Ни от одной из сторон конфликта письменных жалоб в полицию также не поступало.

Визит в Белокаменку дипломат использовал для переговоров с руководством Мурманской области, на которых обсуждались вопросы налаживания партнёрских отношений не только в части реализации проекта ПАО «Новатэк», но и других перспективных объектов, которым предстоит стать частью инфраструктуры Северного морского пути, а также участие в них представителей крупного бизнеса Казахстана.

В ходе встречи казахстанский дипломат заверил, что между Россией и Казахстаном нет противоречий. На языке дипломатии иначе и быть не может. Хотя, как уже неоднократно сообщал «ПолитНавигатор», в действительности дела обстоят несколько сложнее. И причина в том, что где-то с 2013 года Астана, помимо интеграционных процессов с Россией, взяла курс на «многовекторность». Помимо Китая и Запада, совсем недавно ещё одним вектором стало осторожное сближение с Турцией, мечтающей о реализации амбициозного пантюркистского проекта.

Украинский опыт доказывает, что увлечение многовекторностью ослабляет интеграционные процессы между бывшими советскими республиками, что объективно выгодно Западу. А, судя по усиленному вниманию спонсируемых Госдепом СМИ к инциденту в Мурманской области, противоречия будут еще и всячески подогреваться стороной, заинтересованной в неуспехе проекта ЕАЭС.

Главной причиной ограниченного влияния коллективного Запада на Казахстан эксперты объясняют его географией: республика «зажата» между гигантскими Россией и Китаем, что само по себе не позволяет США с союзниками развить бурную деятельность на её территории. Ибо Россия через ЕАЭС, ТС и ОДКБ обеспечивают безопасность и выгодную торговлю Казахстана на самых крупных и прибыльных рынках постсоветского пространства, а сотрудничество с Китаем способствует экономической стабильности всего среднеазиатского региона.

В связи с кризисом, вызванным пандемией, для сырьевой экономики Казахстана сложилась невыгодная экономическая конъюнктура, преодолеть которую могут только близкие и доверительные отношения республики с соседями.

Отношения между Россией и Казахстаном не будут гладкими, как среднеазиатская степь, однако Москва держит руку на пульсе, время от времени напоминая Нур-Султану о территориальных приобретениях в советский период, а также оказывая влияние через бюджетную дисциплину ЕАЭС и рычаги Таможенного Союза. Эти инструменты гарантируют, что казахстанские игры в многовекторность, раз уж по-другому нельзя, не уведут одного из ключевых союзников и партнёров России по ухабистому украинскому шляху.