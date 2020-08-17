Американцы повышают квалификацию русской боевой авиации

17.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Американский самолет-разведчик снова был перехвачен российскими военными на подступах к Крыму. Речь идет о борте радиотехнической разведки ЕР-3Е Aries ВМС США.

Инцидент произошел 15 августа в нейтральных водах Черного моря, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

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«Для опознания и отождествления цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Он приблизился к воздушному объекту на безопасное расстояние и идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е Aries ВМС США. После разворота самолета ВМС США от Государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», – говорится в сообщении.

По словам главы регионального отделения Института стран СНГ капитана I ранга Сергея Горбачева, американские военные пытаются разведать обстановку у Крыма накануне запланированных в Южном федеральном округе учений «Кавказ-2020». Горбачев также отметил, что такие полеты способствуют повышению квалификации российских летчиков.

«Подобного рода полеты преследуют несколько целей. Прежде всего – демонстрация военного присутствия и интересы в регионе Причерноморья. Количество таких полетов возросло в несколько раз с 2014 года. Причем, эти полеты осуществляются не только американскими военно-воздушными и военно-морскими силами, но и авиацией партнеров по НАТО. Прежде всего, англичанами, причерноморскими странами, буквально на днях появились даже итальянцы. Это чисто военно-политическая акция.

С другой стороны, безусловно, это стремление держать в состоянии боевого напряжения наши силы ПВО и военно-воздушные силы с тем, чтобы вызвать соответствующую реакцию.

Ну и третье – это ведение разведки, ибо каждый полет преследует цель вскрытия оперативно обстановки, возможность записи наших радиолокационных и оружейных станций и так далее. Особенно, с учетом того, что сейчас в Южном военном округе активно проводится подготовка к учениям «Кавказ-2020», многие силы находятся на полигонах, этот интерес имеет чисто прикладной характер.

Объективно, эти полеты повышают степень военно-политической напряженности в регионе…

Чисто с практической точки зрения, радиоэлектронные средства современные позволяют решать комплекс соответствующих задач не только со стороны нашего «вероятного партнера», но и позволяют соответствующим образом действовать нашим силам, чтобы иметь возможность и записать соответствующие частоты, определить характер действий, уровень тактической и летной выучки личного состава, авиации, экипажей НАТОвских самолетов. Так что подобного рода действия способствуют и обретению нашими авиаторами соответствующих практических навыков», – заявил Горбачев в комментарии «ПолитНавигатору».