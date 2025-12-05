Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Западным производителям смартфонов следует рассмотреть возможность запрета установки российских приложений Max и Вконтакте. Такая инициатива была озвучена накануне на заседании Хельсинской комиссии в конгрессе США (признана нежелательной в РФ).

Российские мессенджер действительно удобен, признала Анастасия Жирмонт – координатор занимающейся «сетевыми свободами» организации Access Now в Восточной Европе и Центральной Азии.

«Всего несколько лет назад было невозможно представить жизнь россиян без огромной роли YouTube. Но из-за того, что YouTube был заблокирован, многие перешли на альтернативные сервисы, такие как Rutube и другие способы получения контента. То же самое произойдет и с Max. Это не только доступ к развлечениям и возможность звонить друзьям и родственникам, потому что на других платформах видеозвонки заблокированы. Но еще он становится все более удобным для пользователей. Все государственные сервисы встроены в него. И, если бы не репрессивная среда, представьте, что все платформы собраны в одном приложении, и вам не нужно переключаться, выбирать, где ваши друзья, где все, что связано с работой – все это есть. Российские власти вкладывают много средств не только в рекламу Max, но и в его удобство. И Россия может конкурировать со всеми нашими сервисами», – жаловалась Жирмонт.

Основатель и генеральный директор Global Cyber Strategies Джастин Шерман предложил делать западные гаджеты несовместимыми с российскими.