Американцы придумали, как морально раздавить русский народ, не побеждая в войне – эксперт

США хотят унизить Россиию, подписанием мирного договора.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Метаметрика» заявил политолог Сергей Карнаухов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы посчитали интересную вещь. Говорю вам как оперативник. Для них победа – это унижение русского народа. Это математически измеряется. Это внутреннее ощущение наше с вами. Они понимают, что достигнуть унижения нашего народа можно двумя методами. Унижение нужно, чтобы взорвать страну изнутри, чтобы посеять смуту.

Первый путь – это победа на поле боя. Она невозможна. Второй путь, более крутой, – поддавить на нас, поддавить еще чуть-чуть, а потом сказать: а мы готовы. И подписать мирный, унижающий нас, договор.

А потом, когда эйфория у нас пройдет, они развернут это все таким видом, что глянуть на это будет страшно. Будут качать так, что мы охренеем. Они всю страну перевернут, потому что они унизят нас с вами. Потому что мы ждем победы безоговорочной. То, что сейчас происходит – это попытка погасить энергию победы. Они ее боятся больше всего. Потому что энергию, которая накоплена на войне, остановить нельзя», – сказал Карнаухов.