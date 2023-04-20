Американцы признали, что 87,9% Артемовска под контролем России

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Продолжаются ожесточенные бои за освобождение оккупированной ВСУ части Артемовска. Российские силы занимают новые позиции в городе, но украинские формирования проводят в этом районе контратаки.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает военно-аналитический телеграм-канал «Рыбарь» в своей утренней сводке.

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«ЧВК «Вагнер» совместно с подразделениями воздушно-десантных войск продолжают штурм украинских позиций в пригородах Бахмута. Город фактически блокирован с севера и юга, а дорога на Часов Яр находится под постоянным огневым контролем российской артиллерии. В центре Бахмута украинские войска несут тяжелые потери и теряют позиции под натиском российских штурмовых отрядов. За последние сутки «вагнеровцам» удалось взять под контроль здание бывшей швейной фабрики», – отмечается в публикации.

Впрочем, есть определенные успехи и у ВСУ.

«Южнее, в районе трассы на Константиновку, ВСУ сумели сконцентрировать достаточно сил и перешли в контратаку. Несмотря на высокие потери от огня российской артиллерии, украинские подразделения закрепились в Ступочках, которые до этого находились в серой зоне», – отмечает «Рыбарь».

О неких успехах ВСУ в городе пишет и телеграм-канал «Бахмутский демон», который ведет находящийся в составе украинской группировки украинский военнослужащий.

«Отбили две улицы, по соображениям безопасности пока не говорю названия», – утверждает он.

Правда, уже сегодня утром автор уточнил, что одну из этих улиц вновь контролируют русские.

Военный обозреватель Владислав Шурыгин говорит, что пока противник любой ценой пытается удерживать хотя бы окраины города, для чего приходится использовать «не только слабо подготовленный состав сил территориальной обороны, которую перемалывают как солому, но и свои элитные части – спецназа ГУР, различные бригады, которые только недавно были доукомплектованы».

«Соответственно, «бахмутская мясорубка» продолжается. Сколько еще украинское командование будет держаться за Бахмут – сложно сказать. Думаю, что они попытаются дотянуть как минимум до начала своего большого наступления», – сказал эксперт «Московскому комсомольцу».

А глава центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич считает ошибкой решение руководства Украины любой ценой удерживать город.

«Хотя военные советники США и НАТО говорили Киеву, что нужно отводить подразделения, Зеленский сделал из Бахмута некий символ и в итоге стал заложником своих же заявлений. Поэтому падение города для него станет серьезным политическим проигрышем. И он сейчас делает все для того, чтобы этого не произошло», – считает аналитик.

Украинский военный паблик Deep State указывает, что над украинской группировкой в Артемовске нависла угроза окружения.

«Враг подошел к трассе через Хромово, заняв близлежащую посадку, пытается закрепиться на трассе», – сообщает паблик.

Кроме того, продолжается давление на южном направлении.

«Визуальные подтверждения указывают, что наши войска отошли за железную дорогу», – признает Deep State.

Поддерживающий Украину американский Институт изучения войны (ISW ) в своем свежем отчете пишет, что подавляющая часть города находится под российским контролем.

«Советник Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что российские силы контролируют около 90%. Текущая оценка местности, проводимая ISW, показывает, что оценочные достижения России и заявленная территория составляют около 87,9% территории Бахмута», – говорится в отчете.