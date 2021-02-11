Американцы признали, что недооценили российскую вакцину от коронавируса

11.02.2021, Москва, Максим Никифоров

Крупнейшее в американской столице издание прочит российской вакцине всемирный успех.

В американской ежедневной газете Washington Post появилась публикация о вакцине «Спутник V» от коронавируса. В ней зарубежные специалисты признали, что российский препарат обладает рядом преимуществ относительно вакцин, созданных в других странах. Высокая эффективность и доступность сулит ему всемирную известность. «Мы недооценивали российскую вакцину?» – так озаглавлена данная публикация.

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В издании отмечено, что сведения о разработке «Спутник V» первоначально вызвали скепсис, а сама вакцина подверглась резкой критике. Однако в начале февраля в медицинском журнале Lancet были опубликованы результаты экспертной оценки, из которых следует, что российская вакцина защищает от вируса не хуже американской и европейской, при этом эффективнее китайской. Согласно данным исследований, в которых приняли участие около 22 тысяч человек, эффективность вакцины против COVID-19 составляет 91,6 %.

«Издание Lancet подтвердило свой высокий статус, безусловно, и объективности, потому что сотни тысяч прививок, которые сделали уже в России, они подтверждают их выводы, объективные и высокопрофессиональные. Это повышает не только доверие к нашей вакцине, но и доверие к этому журналу. Практика показывает, что так оно и есть», – отреагировал на данную публикацию президент России Владимир Путин.

За последнее время препарат широко обсуждается специалистами как в России, так и за рубежом. «Первое, что надо сказать российским ученым и российским медикам, это “браво!”. Создание вакцины вызывает массу уважения. И как врач, и как ученый я думаю, что они создали действительно замечательную вещь и совершили большой прорыв в науке», – высказалась иммунолог израильской клиники, профессор Полина Степенская.

Об успехе «Спутника V» также заговорили известные медийные личности по всему миру. «Хочу принять вакцину “Спутник V”, потому что считаю, что это лучшая вакцина», – заявил сербский музыкант и режиссер Эмир Кустурица.

Мнение о революционном российском препарате также высказал петербуржский бизнесмен Евгений Пригожин в своем Telegram-канале. «Прорываясь сквозь потоки лжи и завистливых выкриков, Россия сумела доказать свое медицинское первенство и дать надежду человечеству. Вакцина “Спутник V” – это подарок миру от России, она покончит с эпидемией коронавируса в кратчайшие сроки и позволит людям жить так же, как до пандемии», – подчеркнул он.

Теперь страны буквально выстраиваются в очередь за поставками препарата, сообщают зарубежные издания. Так, глава ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель похвалил российскую вакцину и высказал надежду на ее скорейшее появление в Евросоюзе.