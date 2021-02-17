Американцы признались, что дали отмашку на закрытие украинских оппозиционных каналов

17.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Санкции в отношении украинских оппозиционных телеканалов 112, NewsOne и ZiK были введены Украиной под влиянием американской администрации.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил капитан 1 ранга ВМС США в отставке, экс-представитель НАТО в РФ Гарри (Юрий) Табах, симпатизирующий ушедшему президенту США Дональду Трампу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По словам Табаха, то, что посольство США на Украине сразу же поддержало санкции, в то время, когда в Америке было раннее утро, случайным не назовешь.

«Совпадение, опять же? Указ выходит ночью или поздно вечером, а утром американское посольство это одобряет. В Америке еще все спят в это время. Байден еще спит, и Камала Харрис еще спит. А американское посольство уже одобряет это. Совпадение? Или они предвидят, что наше руководство это одобряет? Значит, они знали до этого», – заявил Табах.

Экс-представитель НАТО также уверен, что собственник этих телеканалов сможет легко оспорить санкции в международных судах.

«Это же в международном суде, когда начинают ваши все СМИ трубить, что Америка это поддерживает, Европа это поддерживает, закрытие этих каналов – ни Европа, ни Америка это не поддерживает, поддерживают администрации, которые приходят и уходят. А «Журналисты без границ» это не поддерживают, разные профсоюзы журналистские не поддерживают, очень много журналистов знаменитых не поддерживают это.

Это не значит, что они за эти каналы или за то, что они вещали. Но сама схема, как это было сделано, неправильная. Я надеюсь, что я не прав, но в международном суде это будет проиграно дело», считает Табах.