Американцы проболтались о своей причастности к югославской бойне

05.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Боевые действия в Югославии были спровоцированы США и НАТО ради расчленения страны и реализованы при непосредственной военной, материальной и экспертной поддержке западных спецслужб.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Впечатлили откровения посла США в Приштине Филиппа Коснетта в интервью косовскому интернет-изданию «Gazetablic» от 26 января этого года о фактической причастности США к военным действиям на территории Югославии в ходе активной фазы конфликта конца 90-х. Невозможно иначе трактовать пассаж о том, что «американские солдаты сражались и гибли не ради создания на Балканах Великой Сербии и Великой Албании».

Подобные пассажи подводят к логичному выводу, что кровопролитные события в Косово не стали результатом некоего стечения обстоятельств либо «политики Белграда», как это пытались и до сих пор пытаются подавать на Западе. Они были спровоцированы извне ради незаконного отторжения данной части территории Сербии – спланированы западными спецслужбами и реализованы при их непосредственной боевой, материальной и экспертной поддержке», – заявила представитель МИД.

Она подчеркнула, что данное заявление можно расценивать как важное свидетельство против мифа о «благих намерениях» Вашингтона и их союзников на Балканах.

«Бросилось в глаза также очевидное противоречие между признаниями американского посла и официальной западной версией, согласно которой США и их сообщники по НАТО ограничились исключительно воздушной операцией против Югославии под циничным названием «Милосердный ангел», причем Североатлантический альянс якобы не понес тогда человеческих потерь. Однако оказывается, всё было иначе. Ждём объяснений», – добавила Захарова.