Американцы продвигают идею признания черногорских раскольников

15.01.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Неканоническая черногорская православная церковь «может быть признана» в ближайшем будущем так же, как раскольничий «киевский патриархат» на Украине.

Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил американский балканист Януш Бугайски, считающийся представителем Пентагона и «глубинного государства», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт считает, что официальная Подгорица должна создавать свои религиозные институты, поскольку Сербия сейчас не может позволить себе конфликт с Черногорией, из-за опасения сорвать процесс вступления в Евросоюз.

Вместе с тем он обвинил Сербскую православную церковь, правительство Сербии и Россию в стремлении дестабилизировать ситуацию в Черногории, воспользовавшись принятием скандального закона о свободе вероисповедания.

«Россия не перестает пытаться дестабилизировать Черногорию. По сути, часть российской политики заключается в том, чтобы попытаться дестабилизировать НАТО изнутри. Для этого она все еще может использовать сербский национализм», – сказал Бугайски.

В ночь 27 декабря парламент Черногории большинством голосов принял закон “О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин”, который предусматривает изъятие 650 православных святынь. Это вызвало массовые протесты по всей стране.