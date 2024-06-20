Американцы прогнули Бухарест: Румыния все же отдаст Украине свой «Пэтриот»

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Румыния решила отправить на Украину систему противовоздушной обороны «Пэтриот», несмотря на сопротивление румынских военных. Такое решение принял Высший совет обороны страны.

Об этом сообщает издание digi24.ro.

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«Учитывая значительное ухудшение ситуации с безопасностью на Украине в результате постоянных и массированных атак России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, особенно в энергетическом секторе, а также региональные последствия этой ситуации, в том числе для безопасности Румынии, по согласованию с союзниками члены Совета решили передать в дар Украине систему «Пэтриот», — говорится в пресс-релизе Высшего совета обороны Румынии.

Ранее министерство национальной обороны Румынии выступало против передачи Украине одной из двух систем Patriot, находящихся в работоспособном состоянии. Президент Румынии Клаус Йоханнис утверждал, что Румыния не отправит комплексы ПВО, пока не получит аналогичные взамен, дабы не остаться без прикрытия.

По всей видимости, это решение продавили США через своих лоббистов в румынском руководстве.