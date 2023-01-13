Американцы против победы Украины над Россией

Игорь Шкапа.  
13.01.2023 08:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 970
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


В Соединенных Штатах многие не желают военной победы Украины над Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире интернет-канала Politeka заявил экс-представитель НАТО в России Гарри Табах.

В Соединенных Штатах многие не желают военной победы Украины над Россией. Об этом, передает...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По его словам, если Киеву дать, что ему нужно, то «война быстро закончится победой Украины».

«Но политики мировые и в первую очередь США почему-то настаивают на корейском варианте», – сказал Табах.

Он добавил, что в США «идет напор, чтобы остановить войну».

«Когда ты говоришь, что нужна победа, нужно разбить российскую армию и Россию в той форме. В которой она существует, это люди не воспринимают. Тебя обвиняют, что ты хочешь войну, уничтожения славян друг другом и так далее», – заявил экс-представитель НАТО.

Кроме того, было сказано, что в ситуации окопной войны «Украина в проигрышной позиции».

«Потому что вас меньше. А они мобилизуют еще миллион, два, три, закидают мясом. У вас такой роскоши нет», – подчеркнул Табах.

Он признал, что его начинают обзывать и оскорблять за призывы оказывать большую поддержку Украине

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть