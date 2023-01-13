Американцы против победы Украины над Россией

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Соединенных Штатах многие не желают военной победы Украины над Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире интернет-канала Politeka заявил экс-представитель НАТО в России Гарри Табах.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По его словам, если Киеву дать, что ему нужно, то «война быстро закончится победой Украины».

«Но политики мировые и в первую очередь США почему-то настаивают на корейском варианте», – сказал Табах.

Он добавил, что в США «идет напор, чтобы остановить войну».

«Когда ты говоришь, что нужна победа, нужно разбить российскую армию и Россию в той форме. В которой она существует, это люди не воспринимают. Тебя обвиняют, что ты хочешь войну, уничтожения славян друг другом и так далее», – заявил экс-представитель НАТО.

Кроме того, было сказано, что в ситуации окопной войны «Украина в проигрышной позиции».

«Потому что вас меньше. А они мобилизуют еще миллион, два, три, закидают мясом. У вас такой роскоши нет», – подчеркнул Табах.

Он признал, что его начинают обзывать и оскорблять за призывы оказывать большую поддержку Украине