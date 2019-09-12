Американцы пугают: Китай развалит Боснию и Герцеговину

12.09.2019, Москва, Елена Острякова

Американское издание National Interest бьет тревогу по поводу строительства Китаем мостов в Хорватии, китайских инвестиций в энергетическую инфраструктуру Боснии и Герцеговины, а также развитие сетей 5G в Сербии. Все это, по мнению американцев, может привести к новой войне на Балканах. Причем объясняют они растущую опасность почему-то тяжелым положением уйгуров в Китае.

«Тесные отношения, которые Китай развивает с Сербией в сочетании с вопиющими нарушениями прав человека в отношении мусульманского меньшинства в Синьцзяне, могут усугубить региональную нестабильность на фоне растущего соперничества между Сербией и Боснией с Герцеговиной. Это особенно важно, поскольку сербское большинство – Республика Сербская (РС) в Боснии активизирует сепаратистское движение боснийских сербов», – говорится в статье.

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Растущее присутствие Китая в «пороховой бочке Европы» не может «непосредственно зажечь первую искру», но «закладывает основу для следующего кризиса на Балканах».

«Хотя Китай взаимодействует со многими странами на Балканах в рамках инициативы «Один пояс и один путь», а также других дипломатических инициатив, он явно отдает предпочтение Сербии, где антилиберализм и автократическое политическое руководство наиболее точно отражают модель правления китайской Коммунистической партии.

При этом либо из-за отсутствия понимания, либо из-за преднамеренного невежества оно способствует политическому отчуждению Боснии, которое лежит в основе политической и этнической напряженности в регионе. В отсутствие общей позиции ЕС по отношению к Китаю, мы можем ожидать смелого, но фундаментально дестабилизирующего китайского присутствия на Балканах», – говорится в статье.

Это беспокойство не разделяет исполнительный директор болгарского экономического агентства Стамен Янев.

В интервью радиостанции Focus он заявил, что медленный экономический рост Западных Балкан создал нишу для расширения китайского рынка в сторону Европы.

«Пересечение европейских интересов и интересов нашего азиатского партнера не исключено, но принятые нормативные акты играют роль гаранта. Столкновение возможно, но я бы не стал классифицировать его как огромный конфликт между Европой и Китаем», – сказал Янев.

Он считает, что Болгария в любом случае выиграет от этого стратегического партнерства с Китаем, который намерен вложить в страну полтора миллиарда юаней.