Американцы пытаются пролезть на российские базы в Киргизии и Таджикистане

29.09.2021 12:38 (Мск), Москва, Олег Кравцов

России ни в коем случае нельзя соглашаться на размещение американских военных в республиках Средней Азии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет военный обозреватель Антон Лавров.

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Он обращает внимание на встречу в Финляндии начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов США Марка Милли. Отмечается, что американцев особенно интересовал вопрос о доступе Пентагона на военные базы России в постсоветских государствах Средней Азии, которые планируется использовать для мониторинга ситуация в Афганистане.

Автор указывает, что У России сейчас два объекта в регионе, которые могут заинтересовать американцев: 999-я авиабаза «Кант» в Киргизии, где базируются российские ударные самолёты, а также 201-я военная база в Таджикистане.

«Не отказались бы США и от собственной военной базы, независимой от России. В той же Киргизии у них долгие годы действовала такая на аэродроме Манас, в считанных километрах от нашей авиабазы «Кант». Закрыли ее для США лишь в 2014-м», – отмечается в статье.

По словам автора, «реальная и ощутимая угроза из Афганистана уже сплотила всё еще довольно «рыхлый» альянс ОДКБ».

«После спешной эвакуации из республики Соединенных Штатов и союзников среднеазиатские страны наглядно увидели, что сейчас главный их гарант безопасности не США или НАТО, а Россия. Увеличивается военная составляющая и в ШОС, что показали завершившиеся на прошлой неделе учения «Мирная миссия – 2021».

На этом фоне вновь позволить американцам обосноваться в регионе для России будет неразумно не только из соображений безопасности и с военной точки зрения, но и с геополитической. Скорее всего, риски не перевешивают получаемой выгоды», – резюмировал Лавров.