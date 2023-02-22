Американцы пытаются сыграть на трагедии и сломить сопротивление Турции

В Анатолию зачастили западные эмиссары с целью оказать давление на руководство республики после катастрофического землетрясения. Идёт усиленный торг относительно истребителей и материальной помощи, которую может оказать США в обмен на принятие Финляндии и Швеции в НАТО, как и за отказ от сотрудничества с Россией.

Первым полетел 16 февраля в пострадавшую страну Йенс Столтенберг, который встретился с главой внешнеполитического ведомства Мевлютом Чавушоглу. Очевидно, что визит был рассчитан на то, чтобы воспользоваться трудной ситуации и склонить турецкое руководство к нужному для Вашингтона решению, показав всем пресловутое единство НАТО.

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Не случайно для СМИ было заявлено о большой помощи спасателями, палатками, теплой одеждой и продуктами, которую якобы оказал альянс. Министр иностранных дел Турции в свою очередь также на итоговой пресс-конференции заявил о том, что Анкара заинтересована в укреплении и развитии НАТО.

Но понятно, что это было лишь внешнее проявление дипломатического этикета и показное расшаркивание друг перед другом, а дифирамбы Столтенберга больше были похоже на подслащенную пилюлю.

Ведь буквально недавно у берегов Турции курсировали авианосцы США под видом «оказания помощи» и явно это была демонстрация силы перед визитом генсека альянса, а затем и американского госсекретаря. Анкару по сути пытались сломать через колено и проверить насколько землетрясение, закрытие западных посольств и демарш военных кораблей подействовало «отрезвляюще» на Эрдогана и правящую группу, которые, по мнению американцев, зашли слишком далеко в отстаивании своих интересов.

Но похоже первый пробный вояж номинального главы НАТО оказался неудачным, так как повлиять сразу на позицию турков не удалось.

Это отразилось и на официальном заявлении Мевлюта Чавушоглу по итогам переговоров, в котором стало ясно, что позиция Анкары мало поменялась с момента землетрясения, так как в итоге Эрдоган готов пропустить в альянс только одну Финляндию. Хотя о возможном согласии с кандидатурой Хельсинки говорилось и ранее. Стокгольм же напрямую обвиняется турками в несоблюдении своих же законов и потакании курдским террористам.

«Позиция Турции по членству двух стран с самого начала ясна и однозначна. Озабоченности Турции должны быть учтены не только на словах, но и на практике. Эти две страны предприняли некоторые шаги. Мы этого не отрицали, но было бы нереалистично сказать, что Швеция, в частности, полностью выполнила свои обязательства по меморандуму о взаимопонимании. Мы не видели конкретных шагов, которые мы хотели. Они предприняли шаги по дальнейшему ужесточению законов и внесли поправки в конституцию. В Швеции закон изменился; Но деятельность РПК/YPG продолжается таким же образом», – отметил глава турецкого МИДа, как пишет газета Birgun.

После фиаско и несолено нахлебавшись, Столтенберг уехал, а затем в Анатолию прилетел 19 февраля в пострадавшие районы госсекретарь США Энтони Блинкен. Глава Госдепа не случайно приземлился на базе американских ВВС Инджирлик как раз недалеко от эпицентра разрушительных толчков. Это было спектаклем, рассчитанным на общественное мнение, и символическим театральном жесте, что военное присутствие янки в Турции незыблемо.

Хотя та же известная газета Milliyet указала, что сам визит Столтенберга и Блинкена готовился намного заранее и был запланирован до землетрясения.

Источники в турецком МИДе отметили, что оба они хотели приехать до или после Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля. И получается, что их визит сейчас совпал с трагедией и, естественно, коллективный Запад решил сыграть на этом экономическом и политическом ослаблении Эрдогана, запустив «тяжёлую артиллерию» в виде обещаний в предоставлении необходимой финансовой помощи и инвестиций для восстановления поврежденных городов юго-восточной части страны.

Как сообщило издание Deutsche Welle, по словам госсекретаря Вашингтон предоставит в виде поддержки оставшимся без крова жителям Турции и Сирии 100 миллионов долларов. При этом речь идёт о помощи тем районам Сирии, которые неподконтрольны Дамаску. Но сам демонстрация пряника показательна, так как Белый дом намекает как раз о ещё больших вложениях уже в новое строительство.

«Это будет долгосрочная работа. Потребуются огромные усилия для восстановления, но мы полны решимости поддерживать эти усилия», – отметил во всеуслышание Блинкен.

И это как раз явная попытка подкупить Эрдогана и его окружение на фоне того, что Вашингтон уже выделил 85 миллионов долларов. С учетом того, что для реального процесса восстановления потребуется 85 миллиардов долларов, и данная сумма незначительная, но затравка была брошена.

Предложение очень заманчивое, так как собственных средств явно для массового строительства не хватит, а на кону потребность удержать любыми средствами трон. Поэтому нельзя отмахиваться от подобной перспективы, о чём может косвенно свидетельствовать заморозка работ по формирования супергазового хаба, предложенного Москвой. Это могло быть уступкой и частью сделки.

Многое покажет возможное принятие решения Анкарой о запрете обслуживания российских пассажирских самолетов по просьбе Вашингтона. Если это будет сделано, то будет первым признаком того, что несмотря на потери для собственного туристического бизнеса, турки прогнулись. Если это будет сделано, что им помешает поставить крест на транспортных и энергетических проектах?

Впрочем, пока рано делать какие-либо выводы, так как еще явно идёт спор, который до сих пор не урегулирован, так как правящий класс очень сильно уязвлён тем, что США с 2016-го года пытаются вытеснить турецкий ВПК из совместных западных промышленных проектов и технологических цепочек. Это отразилось в том, что американцы запретили Анкаре участвовать в строительстве и закупке истребителя нового поколения F-35, а также затягивают поставку модернизированных F-16 и оборудования к ним.

Тем более Эрдогана унизили тем, что американцы отказались возвращать 1,4 миллиарда долларов, выплаченных турками в качестве предоплаты. И теперь Блинкен с барского плеча обещает данное «недоразумение» разрешить.

«Администрация Байдена поддерживает Турцию в вопросе F-16. Это очень важно для наших национальных интересов и интересов НАТО», – цитирует госсекретаря издание Haber7.com.

При этом помимо проблемы с обновлением ВВС у Анкары затаилась обида и на выстраивание целого восточного фронта помимо западного со стороны Греции в лице курдских формирований. То есть Эрдоган пытается продавить от Вашингтона уступку в этом вопросе. И на итоговой пресс-конференции в понедельник 20 февраля Мевлют Чавушоглу открыто посетовал на двойные стандарты Вашингтона в деле поддержки курдов.

«Мы всегда говорим, что неправильно сотрудничать с какой-либо террористической организацией против другой террористической организации. Мы говорим, что это была роковая ошибка. Поэтому мы не считаем правильным поддерживать YPG в борьбе с ИГИЛ. Мы всегда доказывали, что утверждение о том, что РПК-YPG борется с ДАИШ, не соответствует действительности. Как НАТО, мы должны бороться со всеми видами террористических организаций», – процитировала министра издание Haberler.com.

Пока этот опасный и животрепещущий вопрос для нынешнего правящего класса не будет решён, преодолеть трещину между США и Турцией невозможно. Поэтому Анкара в этой полемике не согласится ни в коем случае сейчас на вхождение Швеции в НАТО, так как это очень действенная козырная карта в руках Эрдогана, который будет её активно использовать пока в торге не получит серьезных гарантий и уступок.

В связи с этим игра пока продолжается, поскольку турецкая элита угрожает дистанцированием от НАТО и Запада в целом, смягчив правда свою риторику, но показывая свои имперские амбиции и готовность к самостоятельной роли в качестве региональной державы.

Не выгодно Анкаре и терять огромные прибыли от торговли и логистических проектов с Москвой. Соответственно и нынешние переговоры надо рассматривать как своеобразное перетягивание каната в целях получить друг от друга как можно больше.

Американцы, конечно, в этой истории выглядят действительно как коршуны, которые слетелись в Анатолию в надежде поживиться на человеческом горе и на трудном положении Эрдогана. Расчёт строится и на его желании даже в случае переноса даты голосования обеспечить себе победу. Но в случае сдачи позиций его не поймёт и может не простить патриотически и националистически настроенный электорат, а это чревато потерей базы поддержки и полным крушением.