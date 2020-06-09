Американцы раскручивают истерику вокруг засухи в Крыму для направления войск на Украину

09.06.2020, Киев, Игорь Петров

Нехватка воды в Крыму может привести к военной агрессии России в направлении Херсона.

Об этом во время веб-дискуссии «Стратегическое значение Черноморского региона» заявил президент Джеймстаунского фонда Глен Ховард, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Проблема сейчас в том, что мы продолжаем считать само собой разумеющимся, что Украина имеет некоторую способность защитить себя вдоль своей береговой линии, но этой способности практически нет», – сказал Глен Ховард.

Украина работает над достижением этой цели, но в регионе складывается критическая ситуация из-за угрозы засухи.

«Я могу представить себе, что летом в Крыму будет сильная засуха, поэтому им придется столкнуться с большим количеством проблем. Это будет оказывать большее давление на россиян, заставляя их двинуться на Херсон. В связи с этим нам нужно срочно разработать ряд стратегий по сдерживанию в Черном море, которые в большей степени были бы сфокусированы на Украину», – заявил американец.

Ховард также отметил, что США должны помочь Украине усилить ее флот, в частности, предоставив ей противокорабельные ракеты «Гарпун».