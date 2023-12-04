Американцы рассказали, как глава Пентагона отчитывал украинского министра обороны за провал контрнаступа

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Газета Washington Post рассказала, как глава Пентагона Ллойд Остин спустя две недели после начала украинского контрнаступления распекал прибывшего из Киева министра обороны Алексея Резникова за неумение прорвать оборонительные линии русских.

«15 июня в конференц-зале штаб-квартиры НАТО в Брюсселе министр обороны Ллойд Остин в окружении высшего командования США сидел за столом со своим украинским коллегой, к которому присоединились помощники из Киева. В зале царила атмосфера разочарования. Остин своим нарочитым баритоном спросил министра обороны Украины Алексея Резникова о принятии Украиной решения в первые дни своего долгожданного контрнаступления, настаивая на том, почему его войска не используют поставляемое Западом оборудование для разминирования, чтобы обеспечить возможность более масштабного механизированного наступления, или не используют дым, чтобы скрыть свое продвижение. Несмотря на мощные оборонительные рубежи России, сказал Остин, войска Кремля не были непобедимыми. Резников, лысый юрист в очках, сказал, что эти решения принимали украинские военные командиры. Но он отметил, что бронетехника Украины уничтожалась российскими вертолетами, беспилотниками и артиллерией при каждой попытке наступления. Без поддержки с воздуха, по его словам, единственным вариантом было использовать артиллерию для обстрела российских позиций, слезть с транспортных средств и продолжить движение пешком», – пишет издание.

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«Мы не можем маневрировать из-за плотности минных заграждений и танковых засад», – оправдывался Резников, слова которого газете передал присутствовавший на совещании чиновник.

«Встреча в Брюсселе, менее чем через две недели после начала кампании, иллюстрирует, как контрнаступление, зародившееся в оптимизме, не принесло ожидаемого результата, породив трения и сомнения между Вашингтоном и Киевом и подняв более глубокие вопросы о способности Украины вернуть себе решающее количество территории. По мере приближения зимы, когда линии фронта замерзают на месте, самые высокопоставленные военные чиновники Украины признают, что война зашла в тупик», – констатирует WP.

Американцы при этом своеобразно признают стойкость российской армии, на которую не рассчитывали.

«Многие в Украине и на Западе недооценили способность России оправляться от катастроф на поле боя и использовать свои извечные преимущества: рабочую силу, мины и готовность жертвовать жизнями в масштабах, которые немногие другие страны могут себе позволить».

И ещё одно признание – успешности изматывания ВСУ выбранной Россией тактикой активной обороны.

«По мере приближения ожидаемого начала наступления украинские военные чиновники опасались, что понесут катастрофические потери, в то время как американские официальные лица полагали, что потери в конечном итоге будут выше без решающего наступления».

Текущую ситуацию газета описывает так:

«Сейчас на всех фронтах царит неопределенность. Моральный дух в Украине ослабевает. Международное внимание переключилось на Ближний Восток. Даже среди сторонников Украины растет политическое нежелание вносить больший вклад в шаткое дело. Почти на каждом участке фронта ожидания и результаты разошлись, поскольку Украина перешла к медленному наступлению, в ходе которого удалось отвоевать лишь кусочки территории… В совокупности все эти факторы делают победу Украины гораздо менее вероятной, чем годы войны и разрушений».

Интересно, что издание цитирует неназванного представителя спецслужб Великобритании, который также настроен весьма скептически по поводу обещаний Зеленского выйти на границы 1991 года – хотя ранее считалось, что в Лондоне царят куда даже более воинственные настроения, нежели у американцев.

«На это уйдут годы и прольется много крови… Готова ли Украина к этому? Каковы последствия для рабочей силы? Экономические последствия? Последствия для поддержки Запада?».