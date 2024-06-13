Американцы рассказали о наполеоновских планах Люфтваффе

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«Россия напугана: Германия хочет больше самолетов-невидимок F-35 и истребителей Eurofighter». Такое утверждение вынес в заголовок свежего материала The National Interest – американский консервативный журнал о международных отношениях, пишущий «с точки зрения политического реализма».

«Немецкие Люфтваффе намерены стать одной из самых грозных военно-воздушных сил Европы со значительной модернизацией своего флота. Добавление 20 истребителей Eurofighter Typhoon и расширенный заказ на Lockheed Martin F-35 Lightning II повышает его обороноспособность», – говорится в публикации.

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Эти обновления, – отмечает американский журнал, – являются частью политики канцлера Олафа Шольца «Zeitenwende», которая направлена на модернизацию вооруженных сил Германии за счет инвестиций в 100 миллиардов евро и достижение целей НАТО, которое призывает своих членов тратить не менее 2% национального валового внутреннего продукта на оборону.

«Некогда бывшая военная держава в Европе, после окончания Холодной войны Германия позволила своим вооруженным силам атрофироваться», – пишет издание.

Новые истребители станут дополнением к 138, которые в настоящее время находятся на вооружении. Эта сделка стоимостью примерно 2 миллиарда евро (2,2 миллиарда долларов) укрепит оборонный потенциал Германии, сохраняя при этом производственные линии Airbus активными.

Германия впервые подписала сделку на 10 миллиардов евро в 2022 году, вскоре после начала российской СВО на Украине. Эти деньги пошли на приобретение 35 истребителей-невидимок пятого поколения и другого оборудования. Планируется, что первый из этих самолетов прибудет в 2026 году.

Агентство Reuters сообщило, что Германия, скорее всего, расширит закупку F-35 еще на восемь самолетов. Этот приказ позволит Люфтваффе вывести из эксплуатации парк устаревших истребителей Eurofighter Tornado, который они эксплуатируют с 1980-х годов.

F-35 Люфтваффе будут базироваться в западной Германии недалеко от Бюхеля . F-35A был спроектирован как самолет «двойного назначения», что означает, что он может нести как обычное, так и ядерное оружие. В марте этого года он получил эксплуатационный сертификат для перевозки термоядерной гравитационной бомбы B61-12, став первым самолетом пятого поколения с ядерным потенциалом.

Берлин определил, что F-35 будут оборудованы для перевозки американского ядерного оружия, хранящегося в Германии. Их могут начать оборудовать для перевозки ядерных боеприпасов уже в 2027 году.