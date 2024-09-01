Американцы решили сэкономить на разработке нового тяжелого истребителя-невидимки шестого поколения

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Британское издание The Telegraph пишет, что ВВС США отказались от программы разработки нового тяжелого истребителя-невидимки шестого поколения.

По данным газеты, сейчас в Пентагоне в качестве приоритетного рассматривается вариант замены F-22 Raptor на меньший и более легкий, но потенциально менее дальний истребитель.

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Военно-воздушные силы США в июне публично отказались от своего самого громкого проекта – 60-миллиардной программы по разработке и строительству 200 новых тяжелых истребителей-невидимок шестого поколения для замены существующего парка из 180 истребителей-невидимок F-22 Raptor пятого поколения.

Истребитель Raptor появился в 2000-х годах, но, в отличие от F-35, он был построен без учета затрат. Это был лучший истребитель, который США, с их непревзойденным опытом в области малозаметности и других передовых технологий, смогли построить.

С тех пор Россия и Китай разработали собственные проекты истребителей пятого поколения, но они, как правило, не считаются такими же эффективными. По мнению большинства аналитиков, Raptor является лучшим истребителем в мире. Но это не будет продолжаться вечно.

«Сейчас ВВС США пытаются разработать план полетов на следующие несколько десятилетий – и из-за потенциальных столкновений с российскими и китайскими войсками, возможно, без истребителя следующего поколения Next-Generation Air-Dominance (NGAD) стоимостью 300 миллионов долларов за экземпляр, который планировался на замену Raptor. Одной из возможных альтернатив является меньший и более легкий истребитель. Но хотя он может быть дешевле, он, скорее всего, будет иметь один существенный недостаток – сравнительно малую дальность полета, что может сделать его бесполезным над бескрайним Тихим океаном», – говорится в материале.