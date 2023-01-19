Американцы решили слепить героя из убитого украинского переговорщика

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Американская Wall Street Journal опубликовала сенсационные данные о застреленном в марте участнике украинской делегации Денисе Кирееве. Он был среди тех, кто вел переговоры с Россией в первые дни СВО – те самые встречи, куда представители Киева являлись в кепках.

Тогда близкий к олигарху Игорю Коломойскому политик Александр Дубинский утверждал, что Киреев застрелен СБУ при попытке задержания по подозрению в госизмене, т.к. он считался человеком бежавших в Россию братьев Клюевых, близких к Януковичу.

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Теперь же американцы публикуют совершенно иные сведения, согласно которым покойный – не иначе как герой Украины, спасший Неньку от захвата Киева в феврале 2022 года

«Во второй половине дня 23 февраля, г-н Киреев передал генералу Буданову свежие разведданные: президент России Владимир Путин ранним утром отдал приказ о вторжении. По словам генерала Буданова, г-н Киреев также знал основную точку атаки. В 8 часов утра 24 февраля российские ударные вертолеты высадили десант в аэропорту Антонов в нескольких милях к северу от Киева. Кремль планировал захватить аэропорт и использовать его для переброски войск и техники, необходимых для штурма столицы. По словам генерала Буданова, информация г-на Киреева дала Украине несколько драгоценных часов, чтобы перебросить войска для противодействия российскому наступлению. После ожесточенного боя с русскими аэропорт был непригоден для продолжения вторжения», – пишет издание.

Если верить WSJ, получается, что «избушка» при попытке задержания, не разобравшись, убила агента конкурирующей конторы – управления разведки Минобороны.

Тот самый случай из разряда «сожрите друг друга» – не останавливайтесь.