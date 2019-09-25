Американцы – сербам: Смиритесь, утритесь, и за это вам будет ЕС

25.09.2019, Москва, Елена Острякова

Американский журнал «Форин Полиси» цинично уравнивает споры Македонии и Болгарии из-за происхождения национального героя и конфликт Сербии и Хорватии из-за трагедии в Сербской Краине.

Македонию издание хвалит за то, что она идет на уступки ради вступления в Евросоюз. Сначала страна согласилась изменить название на Северную Македонию из-за претензий Греции, а сейчас готова уступить Болгарии право считать своим национальным героем Георгия Дельчева, который боролся за освобождение Македонии от османского ига.

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«Сам Дельчев, вероятно, перевернулся бы в гробу при мысли, что Болгария будет держать Северную Македонию вне ЕС», – весело пишет издание.

И тут же, как будто о таком же курьезе, сообщает о противоречии Сербии и Хорватии. Хорватия несколько раз блокировала переговоры Сербии о вступлении в ЕС, требуя перестать преследовать своих граждан, совершивших военные преступления в Сербской Краине в 1995 году.

«Бремя насильственных конфронтаций, как у Сербии и Хорватии, может значительно осложнить этот процесс (вступления в ЕС – ред.). Но Северная Македония и Болгария свободны от этого бремени, и вместо того, чтобы ссориться из-за общих героев, они должны работать вместе над интеграцией региона в ЕС и прокладывать путь для других, чтобы следовать за ними», – задорно завершает стать «Форин Полиси».

В 1995 году Хорватия уничтожила республику Сербская Краина военным путем. Полмиллиона сербов были вынуждены бежать от наступающей хорватской армии.