«Американцы сидят на пороховой бочке»: глава РФПИ о новых санкциях США

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Суверенные фонды всего мира находятся в нервозном состоянии, поскольку США продолжают увеличивать свой долг и печатать доллар.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, оценивая появившуюся информацию о планах США ввести санкции в отношении крупнейших российских банков и РФПИ.

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«РФПИ — это абсолютно неполитический фонд. Мы много инвестируем в именно неполитические проекты фактически с 20 странами, создали с ними абсолютное доверие. Важно, что мы и так работаем несмотря на то, что постоянно создается довольно много преград из-за конкурентной борьбы и желания сдерживать Россию», – сказал Дмитриев «Известиям».

По его словам, из десяти лет существования, по крайней мере, последние семь-восемь лет фонд живет в постоянной атмосфере прессинга ряда государств, которым не нравится, что Россия выстраивает мощные партнерские связи с другими странами.

«Соединенным Штатам надо понимать, что они сидят на пороховой бочке очень большого долларового долга, который постоянно увеличивается. За последние два года они напечатали 40% новых долларов», – предупредил глава РФПИ.

«Суверенные фонды мира и так находятся в довольно нервозном состоянии, потому что они видят, что постоянная печать доллара и увеличение долга США создает риски для их триллионных вложений в долларовые инструменты. Мы считаем, что в администрации США найдутся экономисты и финансисты, которые подскажут, что любые действия против суверенных фондов могут создать очень серьезные риски для финансовой системы США и роли доллара в мировой экономике», – резюмировал Дмитириев.