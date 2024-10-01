Американцы скупают оружие, ожидая войны

Анатолий Лапин.  
01.10.2024 11:42
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, США, Украина


Американцы стали покупать в разы больше оружия, видя, что происходит у них в стране. Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявила бывшая жительница Донецка, эмигрировавшая в США, эксперт по политической культуре Марина Черенкова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Черенковой, в личных беседах американские мужчины говорят, что этой стране нужна встряска.

Американцы стали покупать в разы больше оружия, видя, что происходит у них в стране....

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«Каждое домохозяйство в США приобретает оружия в несколько раз больше, чем это было до 16-го года. То бишь люди возвращаются на 100 лет назад, когда они считали, что защитить нужно себя, больше ни на кого не нужно надеяться.

Второй, очень важный для меня аспект, который появился ярко, где-то месяца три назад – мужчины, хорошо образованные, в основном это айтишники 40 плюс лет, в разговоре со мной говорили, что необходима нам встряска, и, возможно, война – это выход», – заявила Черенкова.

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