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Пока Зеленский отчаянно предлагает американцам украинские недра по сходной цене, американский журнал Newsweek утверждает, будто Китай тайно поставляет полезные ископаемые для российской военной машины на Украине.

«Китайские компании, связанные с государством, поставляют России три стратегических минерала, критически важных для военных технологий, несмотря на заявления Пекина о нейтралитете», – говорится в публикации.

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Такие утверждения делаются со ссылкой на информацию, обнародованную финансируемым правительством США и признанным в РФ нежелательной организацией американским «Радио Свобода», по данным которого китайские компании якобы поставляют в Россию германий, галлий и сурьму — элементы, используемые в производстве компонентов для систем вооружения, таких как боевые беспилотники.

Утверждается, что, по меньшей мере, треть этих поставщиков частично принадлежит китайскому правительству.

Среди таких компаний — Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry, крупнейший пакет акций которой принадлежит члену Коммунистической партии Китая Бао Вэньдуну. Два миноритарных акционера компании получают частичное государственное финансирование, говорится в отчете.

VITAL Technology Group, поставщик германия, галлия и сурьмы в Россию, состоит из китайских фирм, в которых государственные структуры владеют примерно 25-процентной долей.