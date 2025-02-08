Американцы удивлены: редкоземельные металлы есть не только у Украины

Сергей Рыжов.  
08.02.2025 10:30
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Китай, Политика, Россия, Санкции, Украина


Пока Зеленский отчаянно предлагает американцам украинские недра по сходной цене, американский журнал Newsweek утверждает, будто Китай тайно поставляет полезные ископаемые для российской военной машины на Украине.

«Китайские компании, связанные с государством, поставляют России три стратегических минерала, критически важных для военных технологий, несмотря на заявления Пекина о нейтралитете», – говорится в публикации.

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Пока Зеленский отчаянно предлагает американцам украинские недра по сходной цене, американский журнал Newsweek утверждает,...
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Такие утверждения делаются со ссылкой на информацию, обнародованную финансируемым правительством США и признанным в РФ нежелательной организацией американским «Радио Свобода», по данным которого китайские компании якобы поставляют в Россию германий, галлий и сурьму — элементы, используемые в производстве компонентов для систем вооружения, таких как боевые беспилотники.

Утверждается, что, по меньшей мере, треть этих поставщиков частично принадлежит китайскому правительству.

Среди таких компаний — Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry, крупнейший пакет акций которой принадлежит члену Коммунистической партии Китая  Бао Вэньдуну. Два миноритарных акционера компании получают частичное государственное финансирование, говорится в отчете.

VITAL Technology Group, поставщик германия, галлия и сурьмы в Россию, состоит из китайских фирм, в которых государственные структуры владеют примерно 25-процентной долей.

«Через границу российская дочерняя компания японского производителя электроники Ferrotec импортирует китайскую сурьму, ключевой материал для производства кремниевых пластин. По данным РСЕ/РС, изучившей налоговые и таможенные документы, дочерняя компания продавала эти пластины российским фирмам, занимающимся микроэлектроникой и известным своими военными поставками.

Это примечательно, поскольку Япония, как и США, ввела запреты на экспорт, направленные на ограничение военных усилий России, включая санкции против связанных с военными организаций и замораживание активов», – пишет Newsweek.

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