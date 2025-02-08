Американцы удивлены: редкоземельные металлы есть не только у Украины
Пока Зеленский отчаянно предлагает американцам украинские недра по сходной цене, американский журнал Newsweek утверждает, будто Китай тайно поставляет полезные ископаемые для российской военной машины на Украине.
«Китайские компании, связанные с государством, поставляют России три стратегических минерала, критически важных для военных технологий, несмотря на заявления Пекина о нейтралитете», – говорится в публикации.
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Такие утверждения делаются со ссылкой на информацию, обнародованную финансируемым правительством США и признанным в РФ нежелательной организацией американским «Радио Свобода», по данным которого китайские компании якобы поставляют в Россию германий, галлий и сурьму — элементы, используемые в производстве компонентов для систем вооружения, таких как боевые беспилотники.
Утверждается, что, по меньшей мере, треть этих поставщиков частично принадлежит китайскому правительству.
Среди таких компаний — Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry, крупнейший пакет акций которой принадлежит члену Коммунистической партии Китая Бао Вэньдуну. Два миноритарных акционера компании получают частичное государственное финансирование, говорится в отчете.
VITAL Technology Group, поставщик германия, галлия и сурьмы в Россию, состоит из китайских фирм, в которых государственные структуры владеют примерно 25-процентной долей.
«Через границу российская дочерняя компания японского производителя электроники Ferrotec импортирует китайскую сурьму, ключевой материал для производства кремниевых пластин. По данным РСЕ/РС, изучившей налоговые и таможенные документы, дочерняя компания продавала эти пластины российским фирмам, занимающимся микроэлектроникой и известным своими военными поставками.
Это примечательно, поскольку Япония, как и США, ввела запреты на экспорт, направленные на ограничение военных усилий России, включая санкции против связанных с военными организаций и замораживание активов», – пишет Newsweek.
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