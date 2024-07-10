Американцы уговаривают Украину, что она борется не за территории, а за вступление в НАТО и ЕС в усеченном виде

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«Даже не вернув себе территории, Украина все равно могла бы выйти победителем из войны, сблизившись с НАТО и Европой», – считают опрошенные The New York Times. американские официалы на условиях анонимности.

Издание отмечает, что это, по сути, является продолжением линейки тезисов, уже озвученных ранее многими киевскими пропагандистами: что главное – не территории, а идентичность и сохранение государственности.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Перспективы того, что Киев отвоюет у российской армии свои бывшие земли, также уменьшаются. Подталкиваемая американскими советниками Украина сосредоточена на укреплении своей обороны и нанесении ударов глубоко за линиями соприкосновения», – говорится в публикации.

Американские официальные лица в частном порядке заявляют, что для Украины будет практически невозможно вернуть свои бывшие территории, но что она может настаивать на большей европейской интеграции, если ее дальнейшие действия на поле боя будут более успешными.

Вместе с тем источники издания отмечают, что начинать мирные переговоры сейчас для Киева было бы ошибкой, поскольку силы ВСУ вскоре должны окрепнуть благодаря помощи на $61 млрд, одобренной конгрессом США в мае.

«Некоторые официальные лица говорят, что даже без формального возвращения своих земель Украина все равно может выйти «победительницей» в противостоянии с Россией, сблизившись с НАТО и Европой», – добавляет издание.

Условия России по прекращению огня на Украине были озвучены президентом Путиным за день до начала мирной конференции в Швейцарии. Среди предложений – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих территорий российскими, снятие санкций, а также нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.

Что интересно, сам Зеленский уже тоже не отрицает возможности финализации боевых действий по так называемому немецкому сценарию – то есть, вступиь в НАТо и ЕС без утраченных в ходе войны территорий.

Правда, хозяин Банковой не хочет брать на себя политической ответственности за это.

«Я являюсь президентом и гарантом Конституции. И если мы говорим о каких-то изменениях относительно наших территорий, это изменения Конституции и это преступление. И поэтому если нам предлагают немецкую модель или еще какую-нибудь, корейскую и т.д., в любом случае надо понимать, что нам предлагают, кто нам предлагает, для чего это делается. А после этого понять мнение всех нас. Не только мое, а прежде всего общества, народа Украины», — зпявлял Зеленский в недавнем интервью Bloomberg.