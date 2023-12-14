Американцы устали от роли мирового жандарма

За последние 30 лет американское общество устало от глобалистской политики США, которая ценой истощения страны проводит провальные внешние военные вмешательства.

Об этом в интервью «Le Figaro» заявил французский политолог и специалист в международных отношениях Бертран Бади, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Международник таким образом прокомментировал изменение курса США в отношении поддержки Украины, сместив акцент от позиции республиканцев в данном вопросе на американское общество в целом.

«Американское общество за 20-30 лет сильно изменилось. За эти годы, я бы сказал, стоматолог из Арканзаса понял две вещи, которые полностью изменили судьбу США в мире. С одной стороны, глобализация не пошла ему на пользу, в то время, как американцы думали, что изобрели глобализацию как реализацию, воплощение в жизнь того либерализма, который в своё время был воплощён чикагской школой. Мы увидели, что Китай из этого извлекает выгоду больше, чем США, и что даже американский средний класс оказался в довольно неблагоприятном положении из-за глобализации.

Это был первый шок. И второй шок – серия внешних военных вмешательств, двумя самыми известными из которых были Ирак и Афганистан. Ты знаешь, сколько стоило американским налогоплательщикам вмешательство в Ирак? До одного триллиона долларов. Следовательно, американский налогоплательщик больше не находится в той мессианской позе, в которой он был раньше, и польщён лозунгом «Америка превыше всего», – заявил Бади.