Американцы утверждают, что разглядели из космоса секретные хранилища ядерного оружия в Белоруссии

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Издание The New York Times утверждает, что обнаружило хранилище ядерного оружия, которое Россия строит в Белоруссии с 2023 года.

По данным американцев, эта база якобы расположена вблизи небольшого населённого пункта Осиповичи, пишет The New York Times со ссылкой на спутниковые снимки, полученные компанией Maxar.

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Американцы утверждают, строительные работы на объекте ведутся с 2023 года, и существует несколько характерных деталей, которые дают понять, что Россия намерена хранить там ядерное оружие, которым периодически хвастается белорусский президент Лукашенко.

Вокруг военного объекта, построенного ещё в советские времена, по данным издания, были приняты «уникальные для российских ядерных хранилищ меры безопасности».

В частности, если верить газете, вокруг территории возведены три ряда ограждений. Издание цитирует бывшего сотрудника Пентагона Уильяма Муна, по словам которого это явный признак того, что территорию готовят к хранению ядерного оружия.

Ранее этот Мун сотрудничал с Россией по вопросам безопасности ядерных боеголовок.

«Когда мы работали с их стандартами, они требовали этот третий ряд ограждений», — говорит он.

«На въезде на территорию базы был построен контрольно-пропускной пункт. По словам Майкла Дуитсмана, эксперта по ядерному оружию из американского Middlebury Institute, это особенность, «которой нет на других российских базах», – утверждается в публикации.

В статье говорится, что погрузочная платформа на объекте была оснащена крышей, чтобы скрыть её от спутниковых снимков. Предполагается, что эта платформа ведёт к подземным бункерам советской эпохи — идеальному месту для хранения ядерного оружия.

Кроме того, в середине прошлого года на объекте была установлена система противовоздушной обороны.

Все эти меры типичны для российских хранилищ ядерного оружия, говорится в сообщении New York Times. Уже упоминавшийся выше Уильям Мун утверждает, что в прошлом видел подобную модернизацию объектов именно на российских ядерных базах.