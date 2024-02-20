Американцы в Мюнхене совсем обнаглели, позабыв об Украине – Фесенко
Вместо обсуждения реальной помощи Украине американские политики и дипломаты на Мюнхенской конференции устроили политическую междоусобицу.
Об этом заявил украинский политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С одной стороны, в США есть понимание возникших проблем, и есть критика американцев за отсутствие лидерства. Они зациклились на внутренней борьбе.
Даже когда пришли на «украинский ужин», республиканцы и демократы начали между собой выяснять отношения. Раньше американцы всегда исповедовали канон, что выяснять отношения надо дома, а за рубежом надо действовать единым фронтом. А здесь – нет, республиканцы говорили что Трамп во всём прав, демократы обвиняли за нынешнюю ситуацию», – сказал Фесенко.
«Нам не междусобойчик нужен, а конкретные политические решения. А вместо этого мы увидели иллюстрацию происходящего в Конгрессе США.
Главная проблема – это то, что нет единой позиции в США. Там патовая ситуация», – добавил он.
Спасибо!
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