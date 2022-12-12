Американцы ведут Польшу к очередному разделу, – эксперт

12.12.2022  17:58 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Колониальная демократия, Польша, Россия


Американские кураторы ведут Польшу к уничтожению государственности.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил российский политолог Евгений Сатановский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американские кураторы ведут Польшу к уничтожению государственности. Об этом в интервью израильскому журналисту Александру...

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По мнению Сатановского, ситуация может дойти до очередного раздела этой страны, но ни России, ни соседней Германии этого не нужно.

«Польша стремительно движется к самоуничтожению. Может, это был бы пятый раздел Польши, так ведь делить ее никому не хочется – ни нам, ни немцам. До офигения не хочется связываться с Польшей, у нее отвратительная репутация. Что называется, не хочется ее брать в семью народов, российскую. Сильно не хочется.

Так что, кто ее знает, какая будет судьба Польши. Может, ее не будет – вот, она возьмет, как нападет отбирать свои восточные Кресы у Украины, у Белоруссии, присоединять к себе Калининградскую область, и ее не будет.

Ну, она же – расходный материал, американцы все сделали, чтобы это было понятно. Если этого кто-то в Польше еще не понял, что теперь поделать. А партия, которая там правит, партия братьев Качиньских, для этого делает все, что возможно», – заявил Сатановский.

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