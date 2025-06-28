Многие жители США и Британии видят правоту России и верят её нарративам.

Об этом на канале «Силиконовый занавес» заявил американский конгрессмен-республиканец Дональд Бэкон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Должны ли мы опасаться того, что российские деньги развращают не только наших людей и профессионалов, но и наши ценности, наши системы, наши институты?» – спросил ведущий Мы видим это в США и России. А поскольку у вас сильное российское влияние на пропаганду, они в этом очень хороши . Они были хороши в этом еще со времен коммунизма. Они были экспертами в пропаганде, и они отлично умели придумывать истории и масштабную ложь, в которую верили меньшинства, создавая проблемы для Америки и Британии», – сказал Бэкон.

«Это проблема в США и, я подозреваю, у наших лучших друзей в Британии. У России нет экономики, которая могла бы сравниться с нашей. Мы называем их «Мексикой с ядерным оружием». Но они очень эффективны в своей пропаганде и в том, куда они инвестируют. Я вижу это в нашей республиканской партии и это так расстраивает, когда я вижу пропаганду. Но люди верят в нее, читают в соцсетях и это как Евангелие.

Украина очень хорошо справляется с нашим оружием, но если посмотреть в соцсетях, то там пишут, что наше оружие продается на черном рынке и это ложь. И там все это про нацистов на Украине. Эти люди не знают или не хотят знать, и там столько лжи, которую распространяют в основном русские, и это делает дискуссию сложной», – пожаловался русофоб.